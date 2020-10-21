Высшее европейское образование может быть бесплатным!

А значит на период карантина вы можете сэкономить до 500 евро на изучении чешского! (Актуальные акции и новости — здесь).

Одним из аспектов в жизни каждого человека становится выбор будущего, выбор своей профессии. К этому вопросу стоит очень тщательно подготовиться и не спешить с решением. Ведь получение образования – это и есть дальнейшая жизнь и судьба человека. Получить престижное образование сейчас может означать получение хорошей работы, а это означает обретение в перспективе хорошей квартиры, дома, автомобиля и т.д.

Получить престижное высшее образование в Европе – ступенька в новую жизнь с огромными возможностями. Это интересно, это огромный опыт, это большие перспективы в будущее, это вклад в счастливую жизнь. Можно рассматривать множество стран, но Чехия сейчас очень интересна и образование получать можно абсолютно бесплатно, что для университетов постсоветских стран порой сейчас нереально. Почему стоит выбрать Чехию для получения образования? Ответ прост – есть большинство плюсов и почти ни одного минуса, кроме того, что территориально далеко родители от ребенка.

Prague Education Center предоставит такую уникальную возможность — поступить бесплатно в чешский вуз. Здесь Вы сможете изучить чешский язык до нужного уровня поступления. В Prague Education Center можно прийти на день открытых дверей и увидеть уровень обучения, лекционные залы, комнаты общежития, пообщаться с успешными выпускниками. Да, родителям тяжело порой отпустить от себя своего ребенка, да еще и за границу. Чехия – это отличный вариант, здесь безопасно, о чем свидетельствуют многие статистические данные уровня жизни, уровня преступности, качества жизни. Это очень безопасная страна, спокойная, тихая. Это отличный старт для европейского будущего своего ребенка.

Если сравнивать расходы на обучение в столице своей страны и в Чехии, то тут, можно сказать, сплошная экономия. Общественный транспорт работает круглосуточно, цены на него минимальны, в учебном заведении можно написать заявление на стипендию на проживание, питание так же можно организовать в столовой при учебном заведении. Если хочется праздника, то в Праге цены очень демократичные в заведениях, а порции при этом такие, что голодным не

останешься.

Получать или нет образование в Чехии – выбор остается, есть над чем подумать. Европейское образование – это окно в счастливую успешную жизнь, шаг для развития себя как личности, ответственность, опыт, будущее возможностей. Жизнь в Чехии – осознание, что тебя ценят как сотрудника, в стане развивается наука, медицина, образование.

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