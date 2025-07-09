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Свыше 150 предпринимателей получили поддержку в бизнес-инкубаторах Новосибирска

  • 09/07/2025, 15:45
Свыше 150 предпринимателей получили поддержку в бизнес-инкубаторах Новосибирска
Более 80 из них продолжают работать на рынке после выхода из числа резидентов

Сегодня в двух бизнес-инкубаторах Новосибирска, расположенных в Дзержинском районе на улице Есенина и в Ленинском районе на улице Троллейной, работают 29 компаний-резидентов, которые создали почти 90 рабочих мест. С момента запуска, бизнес-инкубаторы оказали поддержку 157 новосибирским компаниям и индивидуальным предпринимателям, более 80 из них продолжают успешно работать на рынке. Например, компания ООО «Катервиль» производит инвалидные коляски, которые известны по всему миру. ООО «Баумех» занимает лидирующие позиции в российском малогабаритном машиностроении.

— Предпринимательство играет важную роль в развитии экономики города, поэтому для нас важно поддерживать бизнес, делающие первые шаги. В тоже время, мы готовы работать с теми, кто уже встал на ноги. У нас есть успешные примеры взаимодействия с бывшими резидентами бизнес-инкубаторов, которые видят перспективы сотрудничества с мэрией. Сейчас мы ведём переговоры, и если коллеги будут конкурентны по цене и качеству, мы готовы с ними взаимодействовать. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы новосибирские компании быстро вставали на ноги и развивались дальше, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Напомним, резидентами бизнес-инкубаторов могут стать предприятия, ведущие бизнес не более трех лет. В первый год стоимость аренды для них составляет 40% от рыночной, во второй – 60%, в третий год предприятия оплачивают 100% стоимости. На безвозмездной основе начинающие предприниматели могут пользоваться конференц-залами, комнатой переговоров, почтово-секретарскими услугами, получать консультации по ведению бизнеса, налоговому и бухгалтерскому учету. Например, Максим Силин, работающий в компании ООО «Прогресс Агро Сибирь» отмечает, что один из самых важных аспектов начального этапа развития компании — наличие помещения, и в этом вопросе бизнес-инкубатор оказывает серьезную поддержку.

Общая площадь, предназначенная для сдачи в аренду в бизнес-инкубаторах Новосибирска составляет 3,2 тыс. кв. метров, занято резидентами 2,5 тыс. кв. метров.

— Целевой показатель наполняемости — 85%, планируемая наполняемость к концу года —98%. В бизнес-инкубаторе постоянно идет ротация, так как некоторые компании готовы к масштабированию уже на второй год, — пояснил директор МАУ «ГЦРП» Роман Гламоздин.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото Ростислав Нетисов.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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