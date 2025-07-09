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Из-за плохой дороги автобус слетел в кювет под Новосибирском

  • 09/07/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Из-за плохой дороги автобус слетел в кювет под Новосибирском
Во время учебного года по ней проходит ежедневный школьный маршрут

Жители Барабинского района Новосибирской области крайне обеспокоены состоянием дороги между Таскаево и Бакмасихой. Они требуют срочно отремонтировать её.

Местные говорят, что дорога в ужасном состоянии. Из-за этого 6 июля 2025 года пассажирский автобус с людьми съехал в кювет.

— Слава богу, обошлось без жертв, но неужели для того, чтобы приняли какие-то действия, нужно дождаться летальных исходов? Уже было обещано, что будет контроль за ремонтом именно этой дороги, т. к. в том числе в учебный год там ходит ежедневно автобус с детьми (возят школьников), но воз и ныне там, — написала в соцсетях сибирячка Виктория Ю.

В разговоре с Om1 Новосибирск Евгения Капралова, глава сельсовета, рассказала, что проблема беспокоит местных жителей уже много лет.

Она отметила, что жители села обращались в Минтранс и ТУАД с просьбой выделить средства на щебенение пяти километров сложного участка дороги. Им сказали, что работы продолжатся в июне. Июнь прошел, но ничего не изменилось.

— Мы боимся осени, когда начнётся сезон грязи, сезон уборки, пойдут большегрузы, а скорая до нас не дойдёт. Сейчас достаточно одного дождливого дня, чтобы машины застряли в грязи! Нам нужен щебень! Помогите, — просит Евгения Капралова.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском отремонтировали дорогу к форпосту XVII века. Он был основан по инициативе казаков.

Источник фото: Freepik / Автор — awesomecontent

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : ДТП дорога


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