В Минздраве объяснили ситуацию с иммуноглобулином для беременных в Новосибирске

В июне в аптеках многих регионов России не было антирезусного иммуноглобулина. Сообщения об этом можно было встретить во многих группах в соцсетях, особенно в тех, где общаются беременные женщины. В том числе, в Новосибирске. Дефицит этого препарата критичен, ведь его отсутствие может вызвать серьезные осложнения у будущего ребенка.

Как сообщили в ответ на запрос Infopro54 в Минздраве Новосибирской области, по данным Министерства здравоохранения России, сейчас в аптеках можно найти препарат «Иммуноглобулин человека антирезус Rho[D]» только в небольшом количестве. Ожидается, что скоро его будет больше.

— Этот препарат нужен, чтобы предотвратить проблемы у беременных женщин, если у них разный резус-фактор с будущим ребенком. Больницы покупают его сами, — пояснили в ведомстве.

В ответе, полученном редакцией подчеркивается, что в Новосибирской области власти следят за тем, чтобы препарат был доступен, потому что его мало на рынке.

— На территории Новосибирской области в настоящее время приоритетное введение антирезусного иммуноглобулина проводится в условиях родильного отделения после родоразрешения, — отметили в сообщении Минздрава Новосибирской области изданию Infopro54.

В родильных домах, если у новорожденного кровь с положительным резус-фактором, а у матери отрицательным, делают специальную профилактику, чтобы предотвратить проблемы. Для этого вводят пациенткам специальный препарат — иммуноглобулин антирезус Rho(D) — в мышцу, обычно не позже чем через 3 дня после родов.

— Во всех родильных домах региона этот препарат есть в наличии. Врачи следят за тем, чтобы он был доступен, и регулярно заказывают его, чтобы не было нехватки, — заверили в Минздраве.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские фармкомпании увеличили выпуск продукции на 19%. Структурные изменения рынка продолжаются.