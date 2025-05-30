Свыше 4 000 человек посетили Дни культуры Новосибирской области в Казахстане

С 26 по 28 мая 2025 года Павлодарская область Казахстана стала местом проведения Дней культуры Новосибирской области, что явилось важным этапом в развитии культурного обмена между регионами. На протяжении трех дней творческие коллективы, сольные исполнители и музейные работники знакомили павлодарскую публику с историей, фольклором, литературой и музыкой Новосибирской области, раскрывая самобытность и душевное богатство сибиряков. Мероприятия привлекли внимание более 4 000 зрителей.

Музыкальные и театральные труппы представили лучшие свои номера, а выставочные проекты с помощью уникальных экспонатов поведали об истории Сибири с древнейших времен до наших дней. Открытие Дней культуры Новосибирской области в Казахстане ознаменовалось масштабным гала-концертом, который состоялся 26 мая в Городском дворце культуры им. Естая. В торжественной церемонии открытия приняли участие главы регионов – Андрей Травников и Асаин Байханов.

В первый день в фойе Дворца культуры развернулась экспозиция тематических выставок, включающая выставку сценических костюмов «Место притяжения – Сибирь» от организации «Сибирь-концерт», а также планшетные выставки «Сибирь здесь» (Новосибирский краеведческий музей) и «Сибирь многоликая» (Новосибирский художественный музей). Жители Павлодара смогли узнать об истории региона, увидеть знаменитые археологические находки, графические работы Бориса Смирнова и самый полный в мире скелет шерстистого мамонта – Самсона.

В рамках круглого стола состоялось открытие выставки «Сибирский сокол», посвященной памяти легендарного летчика Александра Покрышкина, трижды Героя Советского Союза. Также прошли обсуждения вопросов, касающихся работы библиотек, реализации национального проекта «Культура» в Новосибирской области, и состоялся обмен профессиональным опытом.

Кроме того, была представлена разнообразная концертная программа: выступления джазовых ансамблей, артистов театров, Государственного академического Сибирского русского народного хора, Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, а также студентов Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова и Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.

На сцене Павлодарского областного драматического театра им. А.П. Чехова театр «Старый дом» представил спектакль «Код 23», сочетающий разные жанры. Театр «Глобус» показал пластическо-драматическую сюиту «Альпийская баллада», поставленную по повести Василя Быкова. Андрей Травников, Юлия Шуклина и Асаин Байханов почтили память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Обелиску Славы и Вечному огню на Площади Победы в Павлодаре.

Завершением Дней культуры стало подписание десяти соглашений о сотрудничестве между учреждениями культуры двух регионов.