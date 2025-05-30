Новые правила поступления для целевиков повысят конкурс в вузах Новосибирска

Обязательства целевиков

Вузы Новосибирской области в 2025 году получили 13 514 бюджетных мест (в 2024 году — 15 004, в 2023 году — 14 895). Таким образом, в приемную кампанию текущего года количество бюджетных мест для студентов-целевиков может сократиться.

Согласно распоряжению правительства РФ, квота для целевиков охватывает 838 направлений подготовки и научных специальностей, 12 из них квотируются впервые (например, «филология», «регионоведение России» и «гостиничное дело»). С 2024 года все предложения работодателей собраны на портале «Работа России».

Напомним, студенты, которые поступают по целевому набору, заключают специальный договор с вузом и будущим работодателем. Заказчик обязуется предоставить поддержку студенту (выплачивать стипендию) и обеспечить его трудоустройство по специальности. В свою очередь, целевик после получения диплома обязан отработать на предприятии от трех до пяти лет.

Места в вузах для целевиков выделяются за счет федерального бюджета. Если целевик не окончит вуз или откажется отрабатывать оговоренный срок, ему придется выплатить штраф, размер которого определяется на основании расходов на обучение. Работодатель также может быть оштрафован, если расторгнет договор со студентом.

Квоты для целевиков

Заместитель министра образования, начальник отдела высшей школы и развития педагогических кадров министерства образования Новосибирской области Светлана Малина в ответ на запрос Infopro54 отметила, что квота приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования на 2025 год установлена в вузах как процентное соотношение от контрольных цифр приема (бюджетных мест) по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки (Распоряжение правительства РФ от 18 февраля 2025 г. № 378-р).

— Доля мест для приема на целевое обучение в общем объеме контрольных цифр приема на обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет от 5 до 100% в зависимости от направления подготовки (специальности) высшего образования, — отметила она.

Замминистра привела примеры:

по программам бакалавриата 01.03.01 Математика, 05.03.03 Картография и геоинформатика, 08.03.01 Строительство, 37.03.01 Психология — 10% от бюджетных мест ;

; по программам бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование, 41.03.05 Международные отношения, 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 12.03.02 Оптотехника — 30% от бюджетных мест ;

по программам специалитета 23.05.04 Эксплуатация железных дорог, 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов, 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия — 70-80% от бюджетных мест ;

по программам ординатуры 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.60 Пластическая хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.74 Стоматология хирургическая — 100 % от бюджетных мест .

Светлана Малина подчеркнула, что точная информация о количестве договоров о целевом обучении на 2026 году будет известна после зачисления абитуриентов в вузы.

— Говорить подробно о планах мы сможем уже в рамках начала приемной кампании 2025/2026 года, которая начнется с 20.06.2025 года. Например, по итогам приемной кампании 2024/2025 учебного года в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» в рамках квоты целевого приема на образовательные программы зачислено 255 человек, что на 10% больше, чем в 2023 году (229 чел.), — констатировала она.

Напомним, в 2024 году общая квота приема на целевое обучение в вузы Новосибирской области составила 2 802 целевых места (в 2023 году — 2 502 места). В рамках приема на целевое обучение в вузы региона было принято 1 317 человек. Исполнительные органы госвласти региона в качестве заказчиков кадров опубликовали на ЕЦП «Работа в России» 832 предложения. Больше всего их было в сфере здравоохранения (665 предложений), в сфере образования (115) и в сфере промышленности (15). При этом некоторые заявки работодателей оказались не закрытыми по причине ограниченных контрольных цифр приема и целевых квот по конкретным специальностям.

— Также, возникали единичные ситуации отсутствия заявок абитуриентов на предложения заказчиков, размещенные на ЕЦП «Работа в России». Дисбаланс профессионально-квалификационной структуры предложений работодателей и заявок абитуриентов на целевой прием связан с недостаточным престижем отдельных востребованных профессий и специальностей (в основном технической направленности) среди молодежи, — констатировала Светлана Малина.

Стоит отметить, что до 1 мая 2025 года заказчики целевого обучения подавали заявки о кадровой потребности для выделения квоты на 2026/2027 годы. Светлана Малина подчеркнула, что в следующем году она будет иметь 100% детализацию для конкретных заказчиков кадров. Если заявка не была подана в установленный срок, организация не сможет получить целевую квоту в 2026 году и заключать договоры на целевое обучение с поступающими в вузы. При этом препятствий заключить договор на целевое обучение с обучающимися у заказчиков (работодателей) в данном случае не будет.

— Показатели квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования на 2026 год будут установлены распоряжением правительства РФ в следующем году, — добавила замминистра.

Нововведения 2025 года

Проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ) Сергей Чернов подчеркнул, что основные изменения целевого приема коснулись приемной кампании 2024 года. Они в первую очередь были связаны с публикацией всех целевых предложений на едином портале «Работа в России» и заключением договора на целевое обучение после зачисления в вуз. Таким образом, заказчики (предприятия, ведомства) лишены возможности знакомиться с кандидатами на целевое обучение ещё до их поступления.

По его словам, благодаря изменениям система целевых предложений от компаний стала более прозрачной и удобной для абитуриентов. Кроме того, у вузов появилась возможность увеличить конкурс на целевую квоту по отдельным направлениям

— Нововведением предстоящей приемной кампании является возможность получить до пяти дополнительных баллов за участие в профориентационных мероприятиях предприятий-заказчиков — баллы за целевые индивидуальные достижения. Кроме того, новая механика позволяет абитуриенту начать свой карьерный выбор не только с университета, но и с конкретного работодателя с его предложениями вакансий. Причем сделать это максимально прозрачно, честно и открыто, — добавил он.

Эксперт считает, что изменения связаны в первую очередь с созданием более доступной и прозрачной для абитуриентов системы приема на целевое обучение, а также с необходимостью подготовки кадров для определенных секторов экономики страны. Если говорить про опыт Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, то около 70 % студентов целевой подготовки в вузе обучаются в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Руководитель Управления профориентации, карьеры и трудоустройства НГПУ Елена Кавалер тоже говорит о нехватке специалистов (особенно молодых) во многих отраслях экономики.

— Использование ЕЦП «Работа в России» открыло новые возможности как для поступающих, так и для заказчиков целевого обучения. Главное преимущество нового механизма — доступность и открытость целевого обучения, — уверена Елена Кавалер.

При этом эксперт отмечает, что абитуриенты, желающие поступить на целевую квоту, не всегда могли найти заказчика целевого обучения.

Конкурс для целевиков

Благодаря нововведениям в 2025 году конкурс среди целевиков станет полностью открытым. Теперь не просто «кто первый подал заявку», а кто набрал больше баллов ЕГЭ или профориентационных достижений.

— Безусловно, нововведения увеличили конкурс среди целевиков, т. к. предложения работодателей стали более доступными. По итогам приемной кампании 2024 года НГТУ НЭТИ вошел в число российских вузов с наибольшим конкурсом при поступлении в рамках целевой квоты — 6 человек на место на направление «Информатика и вычислительная техника» (факультет автоматики и вычислительной техники). Большой интерес вызвали также направления «Электроэнергетика и электротехника» (факультет энергетики), «Авиастроение» (факультет летательных аппаратов), «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (механико-технологический факультет), «Автоматизация технологических процессов и производств» (факультет мехатроники и автоматизации) и «Прикладная математика и информатика» (факультет прикладной математики и информатики).

Елена Кавалер придерживается другого мнения.

— Чем больше выделено целевых мест, тем больше шансов поступить, конкурс при этом становится менее напряжённым, — считает она.

«Квотируемые» специальности

По словам Сергея Чернова, НГТУ НЭТИ на сегодняшний день является лидером по числу целевых мест в регионе. В общем количестве бюджетных мест в вузе доля целевиков в этом году составляет более 17 % — 530 мест на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Самыми «квотируемыми» направлениями стали: «Электроэнергетика и электротехника», «Информационная безопасность автоматизированных систем», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Информатика и вычислительная техника», «Авиастроение».

В НГПУ в 2025 году выделено 400 мест для приёма по целевой квоте на программы бакалавриата и специалитета (279 по очной форме, 121 — по заочной), детализированная квота: 154 места. По программам магистратуры — 120 мест целевой квоты (37 по очной форме, 83 — по заочной), из них 8 мест детализированной квоты (6 по очной форме, 2 — по заочной). По программам аспирантуры — 1 место детализированной квоты.

По словам Елены Кавалер, самое большое количество целевых мест в процентном соотношении (30%) согласно распоряжению правительства РФ выделено на направления бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование и 44.03.05 (Педагогическое образование с двумя профилями подготовки). В абсолютных значениях это 130, 62 и 156 мест соответственно. Программами с самым большим количеством целевых мест стали Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Литература (32), Педагогическое образование Математическое образование (29), Педагогическое образование Начальное образование (23).

По данным сайта «Работа в России» на 30 мая заказчики целевого обучения разместили 1143 вакансии для студентов новосибирских вузов. Среди них: 821 вакансия по квоте, 265 — для студентов, находящихся в процессе обучения и 58 — вне квоты. Приём заявок от потенциальных работодателей заканчивается 10 июня. Студенты смогут откликнуться на них только после старта приемной кампании. Поступающий может указать в заявлении о приёме только одну целевую конкурсную группу, соответственно, подать заявку только на одно предложение заказчика. Договор о целевом обучении заключается после издания приказа о зачислении в вуз на места целевой квоты.

При этом предприятия ОПК работают в особом порядке: они не обязаны выставлять свои предложения на указанном сайте, а взаимодействуют с университетом напрямую. Поэтому об их предложениях абитуриентам рекомендуют узнавать непосредственно в высших учебных заведениях.

В новосибирских вузах подчеркивают, что требования к поступающим по целевой квоте указаны в каждом конкретном предложении работодателем. Они разные и зависят от специфики компании-заказчика, а также будущей профессии.

— Нужно понимать, что поступление на места целевой квоты – дополнительная возможность, а не гарантия зачисления на бюджетное место. Поступающим необходимо в установленные сроки подать заявление о поступлении в вуз и заявку на заключение договора о целевом обучении, а также предоставить результаты ЕГЭ и сдать дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности в случае необходимости, — резюмировала Елена Кавалер.

Ранее редакция сообщала, что в вузах Новосибирска стоимость обучения перевалила за 450 тысяч рублей в год. Большее всего за высшее образование придется заплатить будущим юристам-международникам, медикам и музыкантам.