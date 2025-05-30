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В Новосибирске школьники пожаловались на сложность ЕГЭ по математике

  • 30/05/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске выпускники пожаловались на сложность ЕГЭ по математике
Результатов пока нет, но многие выпускники уже готовятся к пересдаче

В Новосибирске выпускники одиннадцатых классов недовольны экзаменом по профильной математике, который прошел 27 мая. Результаты опубликуют 10 июня, но многие уже настроены на пересдачу. Они считают, что из-за нескольких сложных задач результаты будут плохими.

По обсуждениям в соцсетях также видно, что многие школьники, сдавшие ЕГЭ по профильной математике, ушли с экзамена расстроенными. 28 и 29 мая прошел неофициальный массовый разбор заданий с репетиторами и учителями, которые готовили выпускников к экзаменам.

— Сын после экзамена подавленный. Проблема основная возникла во второй части: в задачах 16, 18 и 19. Ничего подобного не было ни в демовариантах ФИПИ, ни на пробных экзаменах и в рамках подготовки такие задачи не решали, — рассказал BFM-Новосибирск  отец выпускника Сергей К.

Преподаватели, которые работают в центрах подготовки к ЕГЭ, в целом подтверждают сложность указанных задач и не исключают, что у части выпускников результаты по профильной математике будут ниже, чем предполагалось.

Управляющая ЕГЭцентра «Все сдадут!» Ульяна Иванова комментирует, что с первой по семнадцатую задачи были стандартные. Проблемы у детей возникли с задачами №18 и №19.

— 18-я задача обычно решается алгоритмически, но это задание было сложным даже для методиста. 19-я задача тоже усложненная. Из-за этих задач набрать 100 баллов будет сложнее. Тем, кто планировал около 80 баллов, будет проще, если они решили задачи с 1-й по 17-ю. За неверные решения будет серьезная потеря баллов. Дети и родители расстроены, так как геометрию дети знают хуже, чем алгебру, и эти задачи (алгебра) помогали им набрать баллы до 85-90, но сейчас это не удалось, — констатирует Иванова.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах Новосибирска стоимость обучения перевалила за 450 тысяч рублей в год. Большее всего за высшее образование придется заплатить будущим юристам-международникам, медикам и музыкантам.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : математика ЕГЭ выпускник


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