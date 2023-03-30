Сын депутата Заксобрания остановил и обезвредил дебошира

Мужество и самоотверженность при выполнении служебного и гражданского долга проявил директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин (Сын депутата Игоря Гришунина, который возглавляет комитет по здравоохранению в Заксобрании. — Ред.)..

Как рассказала в своем телеграм-канале начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева, на днях в офис муниципальной аптечной сети пытался проникнуть неадекватный мужчина. Он хотел выломать входную дверь. Такое агрессивное поведение изрядно напугало сотрудников предприятия. Однако до приезда наряда полиции дебошира остановил и обезвредил лично директор муниципальных аптек, после чего преступник был передан в правоохранительные органы.

— Горжусь руководителями социальной отрасли, всегда готовыми выступить защитой для своей команды, и лично Дмитрием за проявленные решительность и героизм! — заключила Ольга Незамаева.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура обязала мэрию Новосибирска заменить окна в домах после взрыва газа на Линейной.

Фото с телеграм-канала Ольги Незамаевой