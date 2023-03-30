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Сын депутата Заксобрания остановил и обезвредил дебошира

  • 30/03/2023, 10:11
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Директор Муниципальной аптечной сети остановил и обезвредил дебошира, вооруженного агрессией
Последний пытался проникнуть в офис муниципального предприятия, выламывая дверь, чем изрядно напугал присутствующих там сотрудников.

Мужество и самоотверженность при выполнении служебного и гражданского долга проявил директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин (Сын депутата Игоря Гришунина, который возглавляет комитет по здравоохранению в Заксобрании. — Ред.)..

Как рассказала в своем телеграм-канале начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева, на днях в офис муниципальной аптечной сети пытался проникнуть неадекватный мужчина. Он хотел выломать входную дверь. Такое агрессивное поведение изрядно напугало сотрудников предприятия. Однако до приезда наряда полиции дебошира остановил и обезвредил лично директор муниципальных аптек, после чего преступник был передан в правоохранительные органы.

— Горжусь руководителями социальной отрасли, всегда готовыми выступить защитой для своей команды, и лично Дмитрием за проявленные решительность и героизм! — заключила Ольга Незамаева.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура обязала мэрию Новосибирска заменить окна в домах после взрыва газа на Линейной.

Фото с телеграм-канала Ольги Незамаевой

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : мужество и героизм инцидент власть


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