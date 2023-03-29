Прокуратура обязала мэрию Новосибирска заменить окна в домах после взрыва газа на Линейной

Прокуратура города Новосибирска в адрес мэра города направила информацию о принятии незамедлительных мер по оказанию помощи жителям многоквартирных домов, чье имущество пострадало от взрыва газа в МКД по адресу Линейная, 39, сообщает пресс-служба ведомства.

Необходимо поставить новые стеклопакеты в 15 квартирах трех домов, уточнили в городской прокуратуре.

В связи с этим мэрией Новосибирска разработан нормативный акт, регламентирующий жильцам вышеуказанных домов, чье имущество пострадало после взрыва газа, оказать соцпомощь. А жильцам, которые заменили окна самостоятельно, предложить компенсацию.

Ранее мэрия города заявляла о том, что выплаты за имущество пострадавшим при взрыве газа в пятиэтажном доме на улице Линейной, 39 завершены. Отмечалось, что из городского бюджета на эти цели было направлено свыше 10 млн рублей: выплаты в связи с утратой имущества в 100 тыс. рублей на каждую квартиру многоэтажки и по 32 тыс. каждому жильцу пострадавшего дома. В настоящее время ведутся выплаты по утрате жилья.

Напомним, что в доме №39 на ул. Линейной проживал 161 человек, включая арендаторов жилья. В результате взрыва газа погибли 14 жильцов, позднее ещё одна из пострадавших скончалась в больнице. Выжившие были расселены в общежития маневренного фонда, муниципальные социальные учреждения или разместились у родственников. Помимо компенсации утраченного жилья в мэрии Новосибирска анонсировали переговоры с банками по поводу аннулирования ипотеки тем жильцам, у кого она была оформлена.

Ранее редакция сообщала, что «Дом на Линейной» снесут в режиме ЧС.

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