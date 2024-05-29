Сын экс-депутата Алтайского края Александр Бушков осужден за пьяное ДТП в Новосибирске

Страшная авария произошла 14 апреля 2023 года в центре Новосибирска. Сибирячка шла на работу, пересекая Октябрьскую магистраль. Горел зеленый сигнал светофора, женщина двигалась по пешеходному переходу. В это время на перекресток на огромной скорости вылетел автомобиль «GEELY TUGELLA», за рулем которого находился пьяный сын экс-депутата Алтайского края Александр Бушков.

― После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия. В результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте, ― прокомментировали в Управлении судебного департамента по Новосибирской области.

Водителя-виновника быстро установили и задержали. Его сразу же поместили под стражу.

28 мая Центральный районный суд вынес приговор.

― В судебном заседании водитель вину признал в полном объеме. Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев, ― рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Также было принято решение взыскать с Бушкова в пользу семьи погибшей 3 млн рублей моральной компенсации.