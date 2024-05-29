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Игорь Белокобыльский: На рынке недвижимости Новосибирска после 1 июля будет грусть и тоска

Третий квартал для новосибирского рынка недвижимости в целом ожидается не очень ресурсным.
  • 29/05/2024, 09:39
Автор: Юлия Данилова

Генеральный директор компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский прокомментировал Infopro54 возможные последствия отмены льготной ипотеки для рынка недвижимости Новосибирска, а также рассказал о новых вызовах для застройщиков, с которыми им предстоит столкнуться уже в третьем квартале 2024 года:

Игорь Белокобыльский, генеральный директор компании «Стрижи»— Говорить о том, продлят льготную ипотеку или нет, в нынешних макро- и микроэкономических условиях ― все равно что гадать на кофейной гуще. Это неблагодарное занятие можно сравнить с флудом на лавочке с семечками.

Меня, возможно, сейчас начнут «закидывать помидорами», но лично я считаю, что по большому счету, как это ни смешно, но именно сейчас рынок недвижимости сбалансирован. Поэтому сейчас для него не столько важно продление льготной ипотеки, сколько ослабление монетаристского давления завышенной ключевой ставки. Биться за льготную ипотеку сегодня — это, во-первых, непатриотично, а во-вторых, вероятность того, что мы чего-то добьемся, мизерная. Как только ставка начнет снижаться, это скажется на всех производственных рынках. Что естественным образом подстимулирует доходы и спрос, а стоимость кредитных ресурсов для заемщиков снизится тоже естественным образом. Ну и застройщики при таком раскладе ложку мимо рта тоже не пронесут.

На рынке обсуждаются разные варианты развития ситуации после 1 июля. Никто не может дать 100% гарантии, что льготная ипотека все-таки сохранится. С большой долей вероятности возможен вариант, что останутся какие-то отдельные льготные таргетированные продукты и предложения. Естественно, что их будет в разы меньше, чем сейчас. Думаю, что рынок это сильно удивит, но данное удивление, на мой взгляд, он уже отыграл, поэтому лично я не ожидаю каких-то глобальных тектонических движений с 1 июля. Будет грусть, тоска, но в целом все будет нормально.

Не исключаю, что 4-5 месяцев с момента возможной отмены льготной ипотеки в том виде, в котором мы ее сейчас знаем, и до снижения ключевой ставки ЦБ кто-то из застройщиков не переживет. Мы их помянем. Далеко не у всех девелоперов сегодня есть резервы, чтобы пройти эту просадку рынка. Но это просто очередной вызов, которых мы прошли уже немало.

Кстати, на мой взгляд, гораздо сложнее этот период будут проходить банки. Судя по тем встречам, что у меня проходят в последние дни, они напряжены гораздо больше, чем застройщики, так как доходы, которые они получают нашем рынке, занимают приличную часть их портфеля.

И еще один момент. Если говорить о специфике Новосибирского рынка, то для нас сегодня на пике актуальности не отмена льготной ипотеки и высокая ключевая ставка, а снижение темпов выдачи разрешений на строительство из-за необходимости решать вопросы, связанные с социальной инфраструктурой. Этот фактор тревожит девелоперское и финансовое сообщество гораздо больше, чем два предыдущих.

Так что, думаю, третий квартал 2023 года будет у нас в регионе для рынка недвижимости не очень ресурсным. Мы увидим наложение двух факторов: снижение предложения и подсушка спроса. Это также скажется на участниках рынка, как на девелоперах, так и на банках.

 

Игорь Белокобыльский,

С 2012 года — генеральный директор компании «Стрижи».

В августе 2016 года вошел в список лучших представителей строительной отрасли России за существенный вклад в развитие строительной отрасли РФ, активную общественно-политическую деятельность. Получил Почетную грамоту Государственной Думы РФ.

В 2023 избран президентом Региональной общественной организации «Федерация биатлона Новосибирской области»

 

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Стрижи».

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Социальный взнос недвижимость новосибирска льготная ипотека


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