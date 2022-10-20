Сын губернатора Красноярского края арестован в Италии

В Италии арестован сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиций США. Артема Усса арестовали по запросу Минюста США. Его могут экстрадировать из Италии в Соединенные Штаты. Также задержаны россияне Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и двое венесуэльских нефтетрейдера. Орехова и Усса арестовали 17 октября, дата задержания остальных пока не сообщается.

По версии Минюста США, задержанные участвовали в схемах по продаже нефти из Венесуэлы и использовали для этого подставные компании и криптовалюту. Ведомство сообщает, что вышеназванные граждане закупали подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии.

— Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден, — прокомментировал ситуацию с сыном Александр Усс в своем Телеграмм-канале.

Усс Артем Александрович родился 22 апреля 1982 года. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса. С ноября 2014 по июль 2019 года владел компанией «Сибирская земля» (покупка и продажа недвижимости). В 2015–2016 годах — совладелец компаний «СМ.Сити» (финансовые услуги) и «Новый город» (заказчик-застройщик). Позже руководил представительством акционерного общества SAA Swiss Avia AG (рекламные агентства).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит 38,7% компании «Сибуголь». Заказчики компании — администрации города Сорска, Приискового сельсовета и Орджоникидзевского района Республики Хакасия. В Красноярском крае компания получала заказы от Балахтинской районной больницы и муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства». По федеральных данным СМИ, Артем Усс также владеет отелями на итальянском острове Сардиния — «Сан Диего» и «Дон Диего».

Ранее редакция сообщала, что в Красноярском крае объявлен режим базовой готовности.