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Экопоселок «Сибирские просторы»: мечты о загородной жизни можно воплотить уже сегодня

  • 20/10/2022, 11:54
загородная недвижимость
Все больше горожан всерьез задумываются о переезде туда, где свежий воздух, живописные виды, а по вечерам вместо гула машин и выхлопных газов можно наслаждаться пением птиц.

Современная жизнь уже не требует постоянного присутствия в офисе, а это значит, что самое время воплотить свои желания о собственном доме в жизнь.

 Где расположен поселок и есть ли место для прогулок?

Экопоселок-парк «Сибирские просторы» — отличное место для жизни за городом.  Он расположен всего в тридцати минутах езды от площади Маркса и в пяти минутах от поселка Верх-Тула.

В непосредственной близости есть все необходимое для жизни – новая школа, детские сады, супермаркеты, аптеки, кафе, банкоматы, почтовое отделение, а также современная поликлиника со станцией скорой помощи.

«Сибирские просторы» окружает целых 33 гектара березовых парков, где можно гулять, вдыхая ароматы леса, собирать грибы и ягоды. В экопоселке обустраиваются скверы с местами для отдыха, есть красивый декоративный пруд, пешеходные тропинки со скамейками, детские и спортивные площадки.

Насколько широк выбор в подборе участков, и есть ли все необходимое для жизни?

 Поселок уже сейчас оснащен всей инфраструктурой, важной для повседневной жизни – хорошими дорогами, светом, водой, газом. К каждому участку подведен интернет.

В поселке есть своя остановка общественного транспорта, с которой школьников ежедневно забирает автобус. При этом внешний вид своего дома и окружение участка можно выбрать, опираясь на собственные предпочтения – есть улицы с асфальтом и без, маленькие тупиковые или классические длинные, с единой архитектурной стилистикой или со свободной застройкой, с деревьями или полностью солнечные, дальше от всех или ближе к центру посёлка.

Каким образом происходит обслуживание поселка?

 Чистка дорог, их ремонт, вывоз мусора, работы по благоустройству – ежедневные бытовые мелочи, необходимые для комфортной жизни. В «Сибирских просторах» эти вопросы решены – обслуживающая компания следит за чистотой и порядком на территории, исправностью инженерных сетей. Экопоселок закрытого типа, оборудован круглосуточной охраной и видеонаблюдением, таким образом обеспечивая спокойствие своих жителей.

Каковы нюансы покупки?

Варианты приобретения участков в поселке разные – в зависимости от финансовых возможностей будущих жителей. Приобрести земельный участок можно, как при полной оплате или в рассрочку, так и через различные варианты ипотечного кредитования, предоставляемые крупными Банками.

Чтобы выбрать подходящий участок и прогуляться по березовым рощам, приезжайте на экскурсию в «Сибирские просторы» ежедневно с 10:00 до 19:00.

Запись по телефону 8 (383) 383-09-04.

Каталог земельных участков

Официальный сайт: https://sibirskie.com/

Наш Вконтакте:  https://vk.com/sib_prostori

Объектом рекламы являются земельные участки, реализующиеся по договору купли-продажи.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : экопоселок Сибирские просторы жизнь за городом


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