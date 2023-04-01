Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко признан иностранным агентом

31 марта, в соответствии с распоряжениями Минюста России, в реестр иностранных агентов включены М.С. Покровский, С.А. Бойко, Г.Р. Чентемиров, проект «Теплица социальных технологий», общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», а также объединение «Настоящая Россия», говорится на сайте ведомства.

― Сергей Бойко дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации, ― говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Напомним, Сергей Бойко более полутора лет назад вместе с семьёй покинул пределы России. Своё отсутствие на сессиях горсовета депутат официально объясняет продолжительной заграничной командировкой, указывая, тем не менее, страну пребывания. Во декабрьской сессии горсовета в 2022 году депутат находился в Чехии, до этого проживал в Мексике. Периодически Бойко выступает в интернет-стримах, где жёстко критикует политику российской власти всех уровней, в том числе, в части проведения спецоперации на Украине. Последнее обстоятельство послужило раннее обращением ряда новосибирских депутатов к главе следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием возбудить в отношении депутата уголовное дело с последующим лишением мандата. В феврале 2023 года депутата горсовета Новосибирска от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» правоохранительные органы объявили в розыск.

За границей также находится депутат горсовета от коалиции «Новосибирск-2020» Хельга Пирогова. В горсовете продолжают работать два депутата от коалиции: Светлана Каверзина и Антон Картавин.

Ранее редакция сообщала о том, что февральская сессия горсовета Новосибирска в двух чтениях утвердила изменения регламента, касающиеся досрочного лишения мандата депутата, пропустившего сессии на протяжении полугода и более без уважительной причины, а также при его отсутствии на заседаниях в течение шести месяцев подряд.