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14 млрд рублей Новосибирская область не успеет потратить в 2023 году

  • 09/11/2023, 16:37
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14 млрд рублей Новосибирская область не успеет потратить в 2023 году
Часть задач, поставленных на 2023 год, не будет выполнена — об этом сообщил министр финансов региона на публичных слушаниях проекта закона о бюджете.

— Переходящие остатки бюджета 2023 года на январь 2024-го составят 14 млрд рублей, — сообщил на публичных слушаниях министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

По его словам, часть задач 2023 года не будет выполнена. Речь идет о проектах, которые нужно будет продолжать в 2024-2026 годах. На начало 2023-го остатки собственных средств бюджета на счетах составляли 16,5 млрд рублей, бюджет 2021 года был исполнен с профицитом почти в 15 млрд рублей, что вызвало критику у депутатов.

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Напомним, ранее сообщалось, что часть муниципалитетов Новосибирской области не выполнили проекты по строительству дорог, были сорваны сроки сдачи по объектам благоустройства. Речь идет о парке в пойме реки «Каменка»,  экопарке в городе Обь, Первомайском сквере Новосибирска и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что на начало ноября 2023 года план регионального бюджета по расходам выполнен всего на 67%, а также о том, что за 2 месяца область должна потратить 100 млрд рублей или треть годового бюджета. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Финансы Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : исполнение бюджета Виталий Голубенко Бюджет Новосибирской области


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