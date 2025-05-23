Таксистов без страховки в Новосибирске будут выявлять с помощью умных камер

С 1 сентября 2025 года в регионах России, в том числе и в Новосибирской области, планируется внедрить автоматическую проверку наличия у таксистов обязательной страховки ОСГОП (Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров) с помощью системы видеонаблюдения «Паутина», следует из проекта постановления Минтранса.

Согласно документу, ФГИС «Такси» станет главным инструментом для отслеживания легальных перевозчиков. В систему включат данные страховых компаний, ГАИ, информацию о техническом осмотре (ЕАИСТО) и сведения из Единой системы дорожной безопасности (ЕИАС БДД). Также добавят интеграцию с «Паутиной», системой МВД, которая уже фиксирует нарушения на дорогах и помогает в поиске преступников.

Проверить наличие полиса ОСГОП у перевозчика можно через сайт Национального союза страховщиков ответственности (НССО). Кроме того, НССО передает информацию о страховках в Ространснадзор.

Обновленная система будет автоматически проверять наличие полиса. Точная дата начала работы пока не известна.

Напомним, штраф за отсутствие полиса ОСАГО в России составляет 800 рублей. Если водитель не застрахован по вине компании-перевозчика, штраф получают именно они. Если водитель вписан в полис, но забыл его дома, ему выпишут штраф в 500 рублей. Отсутствие ОСГОП у таксиста может повлечь за собой штраф в размере до 1 миллиона рублей и приостановку действия разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси.

Ранее редакция сообщала о том, что в России введут новый принцип возмещения по ОСАГО. Автовладельцы смогут получить выплату без учета износа авто.