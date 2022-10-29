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В Омске нелегальный рынок сигарет за год вырос в два с половиной раза

  • 29/10/2022, 13:58
Нелегальные сигареты
Ситуация с нелегальным оборотом табака также ухудшилась в Красноярском крае, Республике Алтай и Иркутской области.

Нелегальный рынок растет

Ущерб от нелегального рынка табака — контрафактных и контрабандных сигарет — в Сибирском федеральном округе только во втором квартале 2022 года составил 1,9 млрд рублей. Такие данные озвучил первый заместитель генерального директора Национального научного центра компетенций (ННЦК) Байсолт Хамзатов, выступая на экспертной сессии по противодействию нелегальной торговле табачной и никотинсодержащей продукции в рамках «Дней ритейла в Сибири», передает пресс-служба Ассоциации малоформатной торговли (АМТ).

Новосибирская область в числе лидеров по доле нелегального табака

В Сибирском федеральном округе нелегальные сигареты занимают 10,8% рынка, что немногим ниже среднего уровня по России. В отдельных регионах округа: Красноярском крае, Республике Алтай, Иркутской и Омской областях ситуация с нелегальным оборотом табака ухудшилась. В одной только Омской области за год нелегальный рынок сигарет вырос в два с половиной раза и составляет сегодня 14%.

— Доля нелегальных сигарет в среднем по России сохраняется на высоком уровне — 12,1%, по результатам исследования ННЦК,  — отметил директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Алексей Воробьев, выступая на сессии. —  Выпадающие доходы федерального бюджета в 2022 году при доле нелегального оборота 12,1% (1,3 млрд пачек) составят 113 млрд рублей, из них 88 млрд рублей несобранных акцизов и 25 млрд рублей неполученного НДС.

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Рост нелегального рынка в регионах Сибири мог быть существенно выше, отмечают эксперты, но усилия государства по борьбе с контрафактом и контрабандой приносят результаты. В частности, Хамзатов отметил усиление работы «на земле» контрольно-надзорных органов.

— Во втором квартале 2022 года в Новосибирской области было конфисковано 8 млн штук сигарет, что почти на 1 млн штук больше, чем в первом квартале текущего года и существенно больше, чем в других регионах СФО,  — констатировал Хамзатов.

Замминистра промышленности, транспорта и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин оценил ситуацию в регионе как стабильную, несмотря на общую границу с Казахстаном. Оттуда, по результатам исследования ННЦК, в Россию завозится 1,9% всех нелегальных сигарет.

Приоритеты государства

Участники экспертной сессии сообщили, что государство видит своим приоритетом продолжение последовательной борьбы с нелегальным рынком табака, а Минфин планирует собрать дополнительно 100 млрд рублей в 2023 году за счет улучшения администрирования сбора табачных акцизов, то есть обеления рынка и сокращения продаж нелегальной продукции. Однако, эксперты считают это сложной задачей, решение которой потребует дополнительных изменений регуляторной среды и времени.

— За прошедший год «никаких изменений в регуляторике отрасли не произошло, но они готовятся». Ожидаем, что уже в этом году в Госдуму будет внесен подготовленный Минфином законопроект, предполагающий отдельное регулирование рынков табачной и никотинсодержащей продукции, а также осуществление госконтроля и надзора определенным правительственным органом власти,  — заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский.

В прошлом году в Новосибирской области продано табачной продукции на 31 млрд рублей

В прошлом году в Новосибирской области продано табачной продукции на 31 млрд рублей

Он также рассчитывает, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о перераспределении части доходов от акцизов на табак из федерального бюджета в регионы — в качестве стимулирующей меры для субъектов Федерации для активизации борьбы с нелегальным оборотом сигарет. При этом Заславский отмечает, что пока Минфин не поддержал идею о перераспределении акциза и «держит ситуацию на паузе», так как с их стороны нет решения, за счет чего компенсировать выпадающие доходы.

—Я бы начал с передачи в регионы 10% доходов от акцизов на табак и компенсировал выпадающие доходы за счет снижения доли незаконного оборота, — заявил он.

Минпромторг также считает крайне важным в совокупности с этой мерой наделить субъекты РФ полномочиями по осуществлению контрольно-надзорной деятельности в рамках КоАП.

— При этом нужно трезво оценивать ситуацию, — добавляет Заславский. — Было бы правильнее последовательно ставить себе КРI по снижению незаконного оборота табака, не может быть такого, чтобы он упал до нуля за один год. В любой стране мира доля незаконного оборота табака не равна нулю, криминал найдет лазейки. К тому же гармонизация акцизов с ЕАЭС еще не завершена.

 

Ранее редакция сообщала, что в 2020 году Новосибирская область была в числе лидеров по доле нелегального табака. 

Фото пресс-службы Сибирского таможенного управления

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Табачная продукция нелегальные сигареты акцизы на табак


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