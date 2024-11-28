Таможенники обнаружили у туриста в Толмачево груз кораллов

В Новосибирске таможенники вычислили жителя Кемерова, который вернулся из ОАЭ с запрещенным грузом. Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, мужчина прошёл через «зелёный» коридор, несмотря на то, что в его сумке находились 93 морских коралла.

— В ходе таможенного контроля инспекторы выявили в чемодане гражданина РФ фрагменты морских кораллов общим весом более 1 кг, — сообщили в СТУ.

В ходе беседы пассажир признался, что не знал о том, что кораллы подпадают под действие Конвенции СИТЕС и для их перевозки требуются специальные разрешения. В результате кораллы были изъяты и направлены на экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что новосибирский почтовый таможенный пост с начала года выявил 846 международных почтовых отправлений с нарушением таможенного законодательства. Возбуждено 103 дела об административном правонарушении.

Ранее редакция сообщала о том, что экзотические «сувениры» отобрали таможенники у иностранцев в аэропорту Новосибирска. Было возбуждено административные дела.