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Транспортная реформа «забуксовала» в Новосибирске

  • 28/11/2024, 17:30
Транспортная реформа «забуксовала» в Новосибирске
Только 13% маршрутов в Новосибирске были реформированы

Проблему общественного транспорта в Новосибирске пытаются решить давно и вроде было сделано много шагов в нужном направлении: региональное правительство ни раз отчитывалось о поставке очередной партии троллейбусов и трамваев. Вот только комфортнее жизнь горожан от этого не стала — время ожидания на остановках увеличивается, количество водителей сокращается, а обещанной системы бесконтактной оплаты с валидаторами нет. Состояние автобусов и трамваев катастрофическое — грязь, ржавчина, холод зимой и жара летом. Не успев начаться, транспортная реформа забуксовала. По мнению экспертов,  самым простым решением мог стать муниципальный контракт.

Что такое муниципальный контракт?

Такое соглашение мэрия заключает с транспортной компанией на выполнение конкретных работ. В этом случае меняется сама схема оплаты перевозок: прибыль перевозчиков перестает зависеть от количества пассажиров, а составляет фиксированную сумму, полученную из городского бюджета. Подразумевается, что водитель думает ни о том, как набрать побольше пассажиров, а о комфортном проезде в точном соответствии с расписанием.

— Стоимость работы того или иного маршрута рассчитывает по утвержденной формуле. В ней учитывается множество параметров, поэтому по итогу и стоимость контрактов получается достаточно большой, — говорит член комиссии по транспорту общественного Совета по градостроительству в Новосибирске Алексей Гриценко. — По предварительным оценкам, стоимость работы всего общественного транспорта города Новосибирска в 2022 году оценивалась в 15 млрд рублей, и только около половины из этих затрат окупится за счет оплаты проезда пассажиров. Российские города настолько привыкли, что общественный транспорт работает как-то автономно, без их участия, где коммерческие перевозчики минимизируют свои затраты из-за экономии на обслуживании подвижного состава, серых зарплатах, огромных переработках водителей, что не готовы снова взять на себя эту социальную функцию.

Систему муниципального контракта по Федеральному закону №220 от 2015 года должны были ввести во всех городах России. Полноценно ее реализовали лишь в трех — Твери, Перми и Новокузнецке. В последнем городе пассажиры абсолютно довольны произошедшими переменами.

Около 13% маршрутов в Новосибирске подверглись реформе

В Новосибирске транспортная реформа шла слишком медленно, а сейчас не проводится вовсе. За один год перевести транспорт на новую систему было невозможно, поэтому было принято альтернативное решение — к 2026 году на новую систему должны перевести всего 111 маршрутов. На это планировалось потратить 17,7 млрд рублей.

По этому плану 68 маршрутов должны были перейти на муниципальный контракт. Но, как сообщили Atas.Info в мэрии Новосибирска, сделать это получилось только на 14 (около 13%) — всех троллейбусных и трех автобусных (№23, №45, №54). Причина столь значительного отставания — недостаточное фиксирование из бюджета, уточнили в администрации Новосибирска.

В мэрии добавили, что планируют вносить изменения в документ, в том числе в график заключения контрактов. Сами же контракты будут заключаться посредством электронного аукциона.

Возможна ли транспортная реформа в Новосибирске

Большинство новосибирских экспертов подвергают сомнениям дальнейшую реализацию транспортной реформы. Так, известный блогер-урбанист Аркадий Гершман считает, что политика транспортного развития Новосибирска слишком долго была хаотичной. Ставка делалась на развитие метрополитена, тогда как наземный транспорт игнорировался. /Это привело к нынешним проблемам и перемен в лучшую сторону, по его мнению, ожидать не стоит. Причины — инфляция и нехватка бюджета.

Депутат Александр Бурмистров и вовсе сомневается в корректности расчетов стоимости реформы. Он убежден, что сегодня главной транспортной проблемой является неэффективная модель финансирования перевозчиков. Когда доход напрямую зависит от числа пассажиров, то идеально работать только в часы пик, считает эксперт.  Он уверен, что транспортная реформа является срочной необходимостью. Правда, перспектив по ее реализации не видит.

Координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов уверен, что корень транспортного коллапса нужно искать в отсутствии контроля и ответственности за работу транспортной системы. Государственные контракты, которые могли бы исправить ситуацию, вводятся с большим запозданием, а переход на них требует значительных бюджетных затрат.

При этом, Стефанов особенно возмущен самим подходом к выбору между разными видами транспорта. По его словам, в Новосибирске отсутствует комплексный анализ эффективности трамваев, троллейбусов и автобусов. Решения принимаются интуитивно, без учета затрат на эксплуатацию, экологического влияния или удобства для горожан.

Развитие общественного транспорта

В планах муниципалитета — развитие транспортной сети до новых микрорайонов и создание новых маршрутов, которые заменят закрывающиеся. Но никаких конкретных мер для реализации задуманного пока не разработано.

В городе существуют 117 муниципальных маршрутов: 14 троллейбусных, 10 трамвайных, 59 автобусных и 34 маршрутки. От последних стали активно избавляться, что вызвало возмущение новосибирцев. Стоит отметить, что муниципальный контракт предполагает улучшение автобусных маршрутов, а уже после — отказ от такси. Тем не менее,  новосибирские власти планируют отказаться от нескольких маршруток, следующих из Академгородка. Местные жители опасаются, что после этого им придется часами ждать единственный автобус до центра (№8), который сейчас ходит с большими задержками.

Горадминистрация приостановила программу замены маршруток на автобусы большей вместимости из-за нехватки средств в бюджете. Планировалось, что реформе будут подвергнуты 57 маршруток.

— Подводя итоги начавшейся транспортной реформы у нас, хочется сказать, что на сегодняшней день она не показала себя в полной мере. Причина кроется в том, что подходить к этому вопросу нужно системно, — выразил мнение Алексей Гриценко.

При этом, даже если транспортная реформа будет реализована, то на комфортный проезд новосибирцам рассчитывать не придется. В мэрии изданию рассказали, что «массовое увеличение количества единиц подвижного состава на маршрутах не планируется», кондиционеры в транспорте не будут предусмотрены, а оснащение валидаторами будет происходить лишь с обновлением самой техники.

При этом, графика закупки новых троллейбусов, автобусов и трамваев в администрации нет. Как следует из ответа администрации, «замена производится по мере достижения подвижным составом установленных нормативами значений по возрасту и пробегу».

Ранее редакция сообщала, что новые вагоны появятся в новосибирском метро в конце 2025 года. Их конструктив позволит увеличить пропускную способность поездов.

Источник фото: freepik.com, автор- kroshka-nastya

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспортная реформа транспорт


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