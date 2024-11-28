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Накануне Года Змеи новосибирцы развернули торговлю пресмыкающимися

  • 28/11/2024, 18:30
Накануне Года змеи новосибирцы развернули торговлю пресмыкающимися
Приобрести живого ужа можно за одну тысячу рублей

Новосибирцы уже вовсю готовятся к Новому году. По восточному гороскопу 1 января Зеленого Деревяного Дракона сменит Зеленая Деревянная Змея, которой и предстоит править в следующем 2025 году. Чем ближе праздник, тем разнообразнее ассортимент сувенирных магазинов, тем активнее торговля маленькими и большими змеями в интернете.

Стремительно набирает популярность и такая услуга, как фотосессия со змеей. Цена за сеанс варьируется от 2 до 5 тысяч рублей в час.

— Змея не укусит, все останутся живы, — обещают организаторы съемок с чувством юмора.

При этом, змею можно не только потрогать, но и купить. Цены на рептилий вполне доступные. На различных интернет-площадках маленьких маисовых полозов продают за 4500 — 7000 рублей. Помимо самого питомца, потенциальным покупателям предлагают набор для его содержания.

Самый же доступный живой товар — это ужи обыкновенные. За них продавцы просят всего тысячу рублей. Такие рептилии не кусаются, не ядовиты и питаются замороженной рыбой, сообщается в объявлениях.

Новосибирский биолог Дмитрий Жёлтиков называет змей удобными питомцами. В беседе с VN.ru он рассказал, что кормить их нужно не часто, некоторым достаточно всего одного раза в две-три недели. Для проживания, если соблюдать правила ухода, нужен террариум.

— В Новосибирске немало людей, которые держат дома змей, много заводчиков, — отмечает эксперт. — Еще людей интересуют фотосессии и разнообразные конкурсы со змеями.

В быту змеи очень неприхотливы, добавляет собеседник сайта. Живут они 10-15 лет и практически не источают запах. Да и укусов при общении со змеями бояться не стоит. Укусить змея может только в том случае, если ей доставили серьезный дискомфорт.

Ранее редакция рассказывала о том, что новогодняя ночь в коттедже обойдется новосибирцам минимум в 90 тысяч рублей. 

Фото freepik, автор: kuritafsheen77

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Новый год Год Змеи


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