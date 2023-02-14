Рекламодателям

Проект подстанции «Академическая» подкорректируют почти за 16 млн рублей

  • 14/02/2023, 19:09
Подстанция Академическая
Это более чем в 2 раза ниже первоначальной стоимости контракта.

В Новосибирске подведены итоги аукциона по определению подрядчика на разработку проектной, рабочей и сметной документации подстанции «Новой Академической», первый этап. Аукцион был объявлен в январе 2023 года. Подрядчику необходимо выполнить предпроектное обследование объекта и уточнить объем реконструкции по его результатам.

— По результатам технического обследования надземных строительных конструкций, диагностики силового оборудования подстанции, предпроектного обследования разработать проектно-сметную документацию и получить по ней положительное заключение экспертизы, — говорится в документации.

При этом проектная документация должна быть выполнена с учетом решений ранее разработанной рабочей документации ОАО «СибЭНТЦ» и исполнительной документации и в соответствии с действующим законодательством РФ. На все работы подрядчику выделены 225 календарных дней со дня заключения контракта.

Максимальная (начальная) цена контракта составляла 35,3 млн рублей. На это были заложены средства областного бюджета.

По результатам подведения итогов определения поставщика победителем электронного конкурса признан участник закупки, предложивший выполнить работы за 15,9 млн рублей. Название победителя на момент публикации материала не уточнялось. Вместе с ним в аукционе участвовали еще 9 компаний.

подстанция Академическая

Подстанция «Академическая» перейдет в областную собственность

Напомним, что подстанция «Академическая-2» («Новая Академическая»), построенная в новосибирском Академгородке в 2012 году, до сих пор не введена в эксплуатацию из-за многолетних споров между региональными властями и Сибирским отделением РАН о принадлежности земли. Строительство объекта началось в 2007 году в рамках создания Технопарка Академгородка. С 2010 года работы проводились за счет средств регионального бюджета и оценивались в 330 млн рублей. О передаче в государственную собственность Новосибирской области земельного участка, где находится недостроенная подстанция, в ноябре 2017 года договорились губернатор Андрей Травников и председатель СО РАН Валентин Пармон.

В мае 2018 года правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова единогласно приняла решение о передаче органам государственной власти Новосибирской области прав на осуществление полномочий по управлению и распоряжению земельным участком в Советском районе Новосибирска площадью 7598 кв. м. Полномочия были переданы для завершения строительства подстанции 110 кВ «Новая Академическая» («Академическая-2»). Ожидалось, что объект будет достроен и введен в эксплуатацию уже в первом полугодии 2019-го.

 

Ранее редакция сообщала, что в правительстве области создается проектное бюро, так как в регионе недовольны качеством работы рыночных проектировщиков. 

Фото: pixabay.com, автор — 127071

231

Рубрики : Власть Телекоммуникации Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : проектирование объекта подстанция Академическая


Спецоперация на Украине

Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду
9/02/23 17:26
Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
депутат объявлен в розыск

Лидера новосибирских коалиционеров Сергея Бойко объявили в розыск

Он уже более полутора лет проживает за пределами России.
Читать статью >>
Строительный рынок Сибири

Строительный рынок «сверяет часы»

Ключевые проблемы, актуальные для отрасли, обсудили участники «Строительной недели» в Новосибирске. Самые больные вопросы поднимались на разных круглых столах.
Читать статью >>
Выборы мэра

Процесс отмены выборов мэра Новосибирска вынесен на февральскую сессию Заксобрания

Региональный парламент планирует рассмотреть этот вопрос сразу в двух чтениях.
Читать статью >>
Русфонд

Мише Штукину требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 226 373 рубля.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

Лидера новосибирских коалиционеров Сергея Бойко объявили в розыск

14/02/2023, 19:42

Строительный рынок «сверяет часы»

14/02/2023, 19:38

Таможенники оформили первую партию товаров на экспорт в Китай

14/02/2023, 18:50

Замгенпрокурора России поручил разобраться с ростом тарифов ЖКХ в Алтайском крае

14/02/2023, 18:43
Популярное

Названы самые романтичные города России

14/02/2023, 12:58

В Госдуме снова заговорили о переводе часов

14/02/2023, 10:01

Шесть способов повысить свою стрессоустойчивость

13/02/2023, 17:38
Новости компаний

Сбер и РЖД заключили соглашение о волонтерской деятельности

14/02/2023, 16:46

ВТБ: портфель классических пассивов физлиц в России вырастет почти на 6%

14/02/2023, 16:14

ВТБ: продажи ипотеки в России в 2023 году могут превысить 5 трлн рублей

14/02/2023, 15:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска