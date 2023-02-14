Проект подстанции «Академическая» подкорректируют почти за 16 млн рублей

В Новосибирске подведены итоги аукциона по определению подрядчика на разработку проектной, рабочей и сметной документации подстанции «Новой Академической», первый этап. Аукцион был объявлен в январе 2023 года. Подрядчику необходимо выполнить предпроектное обследование объекта и уточнить объем реконструкции по его результатам.

— По результатам технического обследования надземных строительных конструкций, диагностики силового оборудования подстанции, предпроектного обследования разработать проектно-сметную документацию и получить по ней положительное заключение экспертизы, — говорится в документации.

При этом проектная документация должна быть выполнена с учетом решений ранее разработанной рабочей документации ОАО «СибЭНТЦ» и исполнительной документации и в соответствии с действующим законодательством РФ. На все работы подрядчику выделены 225 календарных дней со дня заключения контракта.

Максимальная (начальная) цена контракта составляла 35,3 млн рублей. На это были заложены средства областного бюджета.

По результатам подведения итогов определения поставщика победителем электронного конкурса признан участник закупки, предложивший выполнить работы за 15,9 млн рублей. Название победителя на момент публикации материала не уточнялось. Вместе с ним в аукционе участвовали еще 9 компаний.

Напомним, что подстанция «Академическая-2» («Новая Академическая»), построенная в новосибирском Академгородке в 2012 году, до сих пор не введена в эксплуатацию из-за многолетних споров между региональными властями и Сибирским отделением РАН о принадлежности земли. Строительство объекта началось в 2007 году в рамках создания Технопарка Академгородка. С 2010 года работы проводились за счет средств регионального бюджета и оценивались в 330 млн рублей. О передаче в государственную собственность Новосибирской области земельного участка, где находится недостроенная подстанция, в ноябре 2017 года договорились губернатор Андрей Травников и председатель СО РАН Валентин Пармон.

В мае 2018 года правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова единогласно приняла решение о передаче органам государственной власти Новосибирской области прав на осуществление полномочий по управлению и распоряжению земельным участком в Советском районе Новосибирска площадью 7598 кв. м. Полномочия были переданы для завершения строительства подстанции 110 кВ «Новая Академическая» («Академическая-2»). Ожидалось, что объект будет достроен и введен в эксплуатацию уже в первом полугодии 2019-го.

Ранее редакция сообщала, что в правительстве области создается проектное бюро, так как в регионе недовольны качеством работы рыночных проектировщиков.