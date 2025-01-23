Поставки импортных машин в Новосибирскую область выросли в пятнадцать раз

В 2024 году таможенники Новосибирского западного поста выпустили более 1,3 тыс. пассажирских таможенных деклараций на импортные автомобили, ввезенные физлицами. Этот показатель в 15 раз больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе СТУ.

— На такой рост во многом повлияли внесенные в прошлом году изменения в Правила взимания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, — уточнили в СТУ.

Новосибирский западный пост — единственный в области, имеющий право на декларирование автомобилей, ввозимых физлицами. Чтобы успевать декларировать увеличившийся поток ввозимых авто на пост прикомандировываются дополнительные сотрудники, продлевается время работы и организуются дежурства в выходные дни.

Несмотря на это сотрудники таможни все чаще выявляют случаи непредставления необходимых документов при подаче деклараций, подтверждающих цель ввоза. Это значительно усложняет процесс декларирования, затрудняя таможенный контроль и увеличивая время проверки. С особой тщательностью сотрудники СТУ проверяют импорт на предмет попыток ввоза коммерческих партий автомобилей под видом личного использования для уклонения от уплаты утильсбора.

Таможенные органы напоминают, что декларирование автомобилей возможно только для личного пользования. Помимо этого отмечается, что организаторы незаконных схем пытаются привлечь местных жителей в качестве фиктивных владельцев автомобилей, что может привести к крупным доначислениям и уголовной ответственности.

Чтобы избежать скопления машин и максимально сократить сроки декларирования, таможенники напоминают, что декларирование автомобилей с пониженным коэффициентом утильсбора возможно только для личного пользования.

— Организаторы незаконных схем пытаются привлекать жителей региона в качестве фиктивных владельцев авто. Участникам таких действий может грозить доначисление крупных сумм таможенных платежей и утилизационного сбора, подлежащих уплате, также могут приниматься решения в рамках уголовной ответственности, — предупреждают сотрудники СТУ.

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