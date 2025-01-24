Популярность массажа в Новосибирске за год выросла вдвое

С каждым годом услуга массажа в Новосибирске становится все более востребованной. Обороты только онлайн-платежей в этой сфере за прошлый год выросли почти вдвое, и это на фоне увеличения среднего чека на 15%, до 2 541 рублей.

Популяризации массажа среди жителей мегаполиса способствует сразу несколько факторов. Об этом Infopro54 рассказала основатель и визионер группы компаний AsanNa, президент национального фонда «Диалогика» Надежда Асанова.

— Люди утратили привычное ощущение комфорта. Постоянной тревожности способствует как внешний, геополитический, фон, так и внутренний, более локальный. Даже тот факт, что из страны ушли любимые многими бренды нарушил привычный распорядок жизни, внеся определенный дискомфорт. В результате у каждого человека возникает психологическая потребность восстановить столь необходимое чувство комфорта. И он начинает искать способы вернуть утраченное, в числе прочего используя и ранее известные способы, такие, как, например, массаж, — поясняет собеседник издания.

Общая напряженность, по ее словам. напоминает людям и о том, что нужно жить здесь и сейчас, а не откладывать все удовольствия на потом. В таких условиях даже русский человек, которому испокон веков было свойственно самопожертвование, стремится жить для себя. Благодаря этому массаж, который принято относить к второстепенным потребностям, начал выходить на первый план. Следом за ним подтягиваются и различные спа-услуги.

— Ограничение свободы передвижения также напрямую влияет на популяризацию массажа. За последние годы отдых значительно подорожал и стал ограниченным в выборе. Теперь средний класс не всегда может позволить себе выехать за рубеж. А ведь именно на курортах люди тщательно занимались собой, в том числе и делали массажи. Поэтому они и стараются компенсировать эту утрату на месте, — продолжает эксперт.

Кроме того, Надежда Асанова наблюдает, что жители мегаполиса стали более осведомленными. Сегодня с помощью массажа они не только лечат тело, но и восстанавливают нервную систему. Многие новосибирцы идут к специалисту с конкретным запросом. Чаще всего они стремятся избавиться от повышенной тревожности, бессонницы, нарушения ритмов сна, а также снять отечность тела, вызванную малоподвижным образом жизни.

И наконец, за последние годы трансформировалась и сама услуга массажа. Она стала более разнообразной. Так, все более популярным становится висцеральный массаж, когда воздействие идет на определенные внутренние органы. Помимо этого, повысился уровень сервиса, а на рынок вышло много квалифицированных специалистов.

По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске в рубрике массаж зарегистрировано 1541 компании и ИП.

Ранее редакция сообщала о том, что онлайн-обороты спа-салонов в Новосибирске за год выросли на 76%, а средний чек — на 15%.