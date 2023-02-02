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Тариф для большегрузов в системе «Платон» вырос на 30 копеек

  • 02/02/2023, 14:31
Тариф для большегрузов
С 1 февраля он составляет 2,84 рубля за километр пробега.

Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн по федеральным автодорогам с 1 февраля 2023 года проиндексирован на 30 копеек и составляет 2,84 рубля за 1 км, сообщил Росавтодор. Размер платы рассчитывается ежегодно на основе данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год. В этом году он составил 11,94%.

Напомним, в июле 2022 года Федеральное дорожное агентство публиковало плановый прогноз индексации, в соответствии с которым предполагалось повышение тарифа на 44 копейки (до 2,98 руб. за км).

В Минтрансе России напомнили, что именно большегрузные автомобили оказывают наиболее сильное воздействие на целостность дорожного полотна. За счет средств, поступающих в федеральный дорожный фонд через систему «Платон», поддерживается качество дорожного покрытия.

— Влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным. Например, 20-тонная фура возит сок (19 тыс. пакетов) на расстояние 480 км. С учетом индексации тарифа «Платона» на 30 копеек с 2,54 руб./км до 2,84 руб./км увеличение стоимости перевозки составит 145 рублей. Это в свою очередь может повлиять на рост стоимости одного пакета сока на 0,8 копейки, — прокомментировали повышение тарифа в Минтрансе РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в случае неприменения ежегодной индексации тарифа, выпадающие доходы Федерального дорожного фонда в 2023 году составят 4 млрд руб. На такую сумму можно отремонтировать порядка 200 км автомобильных дорог.

По данным Минтранса, на сегодняшний день в государственной системе «Платон» зарегистрировано более 763 тыс. грузоперевозчиков и свыше 1,7 млн большегрузных транспортных средств. В 2022 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 39,7 млрд руб. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 км автомобильных дорог в российских регионах.

Всего за период работы системы (с 2019 года) в Федеральный дорожный фонд поступило почти 200 млрд рублей, которые были направлены на ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог. Общий объем отремонтированных дорог за счет средств государственной системы «Платон» за время ее работы составил 3,3 тыс. км, количество отремонтированных мостовых сооружений превысило 130.

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Тариф для большегрузов


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