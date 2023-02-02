Минфин США неустанно расширяет список антироссийских санкций

Власти США пополнили перечень антироссийских санкций 12 компаниями, большая часть из которых зарегистрирована за рубежом, а также десятью новыми фамилиями, пишет РБК.

По данным министерства финансов США, они якобы были связаны с сетью, основанной для обхода существующих санкций и действовали в интересах российского ВПК.

При этом отмечается, что в черный список попали россияне, граждане Узбекистана и Латвии, а также в перечне указаны физлица из Сингапура, Израиля и Кипра.

Кроме того, ограничительные меры были введены против предприятий, зарегистрированных в Болгарии, на Кипре, в Израиле, Латвии и Сингапуре.

Ранее редакция сообщала, что в рамках усиления санкционного давления Япония запретила экспорт вакцин и медоборудования в РФ.

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