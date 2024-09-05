Тарифы по ОСАГО для общественного транспорта и мотоциклов будут изменены

Банк России планирует изменить в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО для общественного транспорта, мотоциклов и грузовиков. Соответствующий документ размещен на сайте регулятора.

Для троллейбусов, трамваев и автобусов, перевозящих пассажиров на регулярной основе, расширение составит 11,57%;

для мотоциклов — 20%

для грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже — 20%.

В ЦБ подчеркнули, что тарифы для общественного транспорта, мотоциклов и грузовиков не менялись больше 2 лет. За это время значительно подорожали запчасти и возросла убыточность.

На сегодняшний день владельцы мотоциклов платят за ОСАГО меньше остальных страхователей, однако размер ущерба, причиненного пострадавшим по их вине, за два года вырос на 32% и стал сопоставим с убытками от легковых машин.

Кроме того, установлено, что небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тыс. рублей. Количество таких выплат по их полисам в два раза больше, чем в среднем среди всех автомобилистов.

— Предлагаемое расширение тарифного коридора позволит устанавливать справедливые тарифы для высокорисковых водителей и будет стимулировать безаварийное использование перечисленных транспортных средств, — отметили в ЦБ.

По данным Госавтоинспекции, с начала 2024 года по июль в Новосибирской области произошло 62 аварии с участием мотоциклистов, в результате которых погибли три человека, а 67 человек получили различные травмы. При этом, в 13 случаях водителями мототранспорта явились несовершеннолетние, которые не имели права управления транспортным средством.

Новосибирская область с 2016 года находится в «красной зоне» регионов России, которые относятся к высокорисковым с точки зрения страхового мошенничества с ОСАГО. В октябре 2023 года страховщики прогнозировали, что в регионе могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО и ростом их стоимости на 20-30% из-за роста мошенничества, а также отказа правоохранительных органов возбуждать уголовные дела по автогражданке.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область вошла в топ-10 регионов с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО. Регион занимает четвертое место.