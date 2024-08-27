Новосибирская область в топ-10 регионов с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО

Новосибирская область находится на четвертом месте среди регионами-«лидерами» с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. В регионе на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 3,93 рубля штрафов, пеней и неустоек, сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он добавил, что за год этот показатель вырос – в прошлом году за период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года в среднем по России на каждый рубль страховой выплаты, произведенной по суду, приходилось 1,92 рубля накладных расходов

— Рост доли судебных издержек по ОСАГО свидетельствует о проблеме со страховыми мошенниками и недобросовестными «автоюристами», злоупотребляющими правом лиц, являющихся потерпевшими, — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что для обычного водителя ДТП может закончиться подписанием передачи его права на страховое возмещение «автоюристу» (по договору цессии) и быстрым получением от него некой денежной суммы. Как правило ее размер значительно меньше выплаты страховщика и ее, как правило, не хватает на ремонт автомобиля.

— При этом «выгода» от судебной тяжбы достается посреднику, а не потребителю, так как он подписал договор цессии. Автовладельцам нужно знать, что штрафы, пени и неустойки подлежат обложению 13%-м налогом на доходы и могут быть взысканы с них, то есть с прибыли, полученной на самом деле недобросовестным посредником, добавил Евгений Уфимцев.

По его словам, в большинстве регионов страны на каждый рубль страховой выплаты приходилось более 2 рублей штрафов и неустоек.

Возглавляет рэнкинга Сахалинская область. В этом регионе на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 7,25 рубля штрафов, пеней и неустоек. На втором месте — Приморский край с показателем 4,22 рубля на рубль страховой выплаты. Замыкает тройку Республика Марий Эл – 3,98 рубля. В среднем по России на каждый рубль страховой выплаты, произведенной по суду, приходилось 2,24 рубля накладных расходов.

Кроме того, в топ-10 регионов вошли Республика Хакасия (3,69 руб.), Республика Крым (3,55 руб.), Камчатский край (3,44 руб.), Калужская область (3,20 руб.), Тамбовская область (2,93 руб.) и Ленинградская область (2,81 руб.).

Напомним, в 2016 году Новосибирская область попала «красную зону» регионов России, которые относятся к высокорисковым с точки зрения страхового мошенничества с ОСАГО. В октябре 2023 года страховщики прогнозировали, что в регионе могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО и ростом их стоимости на 20-30% из-за роста мошенничества, а также отказа правоохранительных органов возбуждать уголовные дела по автогражданке.

Ранее редакция сообщала, что стоимость ОСАГО в Новосибирской области выросла до 8,7 тысяч рублей.