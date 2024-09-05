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Глава департамента строительства Новосибирска Алексей Кондратьев может уйти из мэрии

  • 05/09/2024, 13:45
Автор: Артем Рязанов
Глава департамента строительства Новосибирска Алексей Кондратьев покидает пост
Официально отставку в мэрии пока не подтверждают.

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев может уйти со своего поста. Об этом сообщил Сибкрай.ru. Официально изданию отставку не подтвердили. На момент публикации материала редакции Infopro54 также не удалось найти подтверждение этой информации.

Известно, что вчера Алексей Кондратьев вышел из отпуска и работал вместе с мэром в Советском районе.

Напомним, Алексей Кондратьев был назначен на должность главы строительного департамента мэрии Новосибирска в сентябре 2014 года, то есть пришел в муниципалитет вместе с экс-мэром Анатолием Локтем. До этого чиновник год был главой администрации Октябрьского района.

Кондратьев окончил Новосибирский государственный технический университет по специальностям «инженер-электроник» в 1994 году и «экономист» в 1999 году.

Стоит отметить, что в кулуарах участники строительного рынка Новосибирска не исключали, что Алексей Кондратьев может уйти со своего поста, но отмечали, что специалист такого уровня не останется без работы. Его с радостью возьмут на работу крупнейшие застройщики города. Кроме того, им также могут заинтересоваться федеральные девелоперы, которые в последнее время выходят на рынок недвижимости Новосибирска. Получить в команду такого специалиста — это серьезное конкурентное преимущество. И наконец, Кондратьев может продолжить карьеру чиновника в правительстве региона.

Ранее редакция сообщала о том, что Алексей Колмаков уходит из Минстроя Новосибирской области.

Источник фото: Infopro54 / Автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : отставка департамент строительства Алексей Кондратьев.


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