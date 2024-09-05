Комик Сатир отчитал Артемия Лебедева за негатив о Новосибирске

Пародист из Новосибирска Сатир вступился за свой родной город. Он раскритиковал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за нелестные высказывания о Новосибирске.
В шоу «Большая прожарка» Сатир вспомнил резкие высказывания Лебедева.
– Никому не советуешь ехать в Новосиб? Новосиб сам к тебе приедет, – сказал Сатир.
Также пародист намекнул, что Лебедев задел не только его, но и других известных людей из Новосибирска, таких как, например, Александр Пушной.
– Давай так, на мировую. Ты ещё раз приезжаешь в Новосибирск, и мы тебе нормально показываем город, – предложил пародист.
Ранее редакция сообщала о том, что известный критик Артемий Лебедев внезапно похвалил аэропорт Новосибирска.
Источник фото: скрин с эфира шоу «Большая прожарка».
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