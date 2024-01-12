Таскала за волосы и хлестала шнуром: за истязание ребенка мать-садистка попала под суд в Сибири

В республике Алтай в суд передали уголовное дело в отношении жительницы Кош-Агачского района, истязавшей свою 13-летнюю дочь.
Следователи установили, 42-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивала свою малолетнюю дочь.
Мать-садистка била кулаками девочку, таскала за волосы, хлестала проводом зарядки от телефона и оскорбляла ее.
Пьяная мать с легкостью находила повод для наказания своего ребенка. Истязания девочки продолжались почти год, пока следы побоев не обнаружили учителя в школе и не сообщили в полицию. Подростка тут же забрали из семьи и передали под опеку близким родственникам.
— В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по обвинению в истязании несовершеннолетней и ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию, сопряженное с жестоким обращением. Следователями собрана доказательная база, дело с обвинительным заключением отправлено прокурору, — сообщили в СК по республике Алтай.
Ранее редакция сообщала об отце-одиночке, который несколько лет издевался над маленьким сыном в селе в Новосибирской области.
Фото: freepik.com-freepik
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