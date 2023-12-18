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«Бил и запрещал даже телевизор смотреть»: отец-одиночка несколько лет издевался над маленьким сыном под Новосибирском

  • 18/12/2023, 16:29
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Отец-одиночка несколько лет издевался над маленьким сыном под Новосибирском
Побои на теле ребенка обнаружили учителя в школе и рассказали об этом полицейским.

Одиннадцатилетний Миша* остался без мамы, когда ему было всего 5 лет. Забота о сыне полностью легла на плечи отца. Правда вместо любви и ласки сынишка получал только подзатыльники и терпел унижения. Папа решил, что вырастит из сына настоящего мужика, поэтому не ограничивал себя в жестокости. Часто такие методы заканчивались не только слезами ребенка. А иногда отец выпивал. В эти дни он становился особенно агрессивным и вымещал всю злость на Мише.

― Он припоминал все проступки мальчика — от невыученных уроков до неубранной комнаты и вовремя не помытой посуды. Однажды ему досталось даже за то, что не поделился своей игрушкой с сыном папиного друга. У взбесившегося родителя в ход шло все, что попадалось под руку. Чаще всего малышу попадало шнуром от электрокипятильника, ― рассказали Infopro54 в правоохранительных органах региона.

Но побоями воспитание не ограничивалось.

— Помимо физического насилия, мужчина психологически унижал собственного сына, не стесняясь в выражениях. Так же мальчику запрещалось смотреть телевизор и гулять со сверстниками на улице, ― добавили подробностей в прокуратуре Здвинского района.

Следы отцовской нелюбви однажды заметили педагоги школы. Они тут же вызвали полицейских. Уставший терпеть несправедливые наказания Миша поделился своей историей с инспектором ПДН. Ребенка тут же передали на воспитание бабушке. А в отношении «воспитателя» возбудили уголовные дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сопряжённое с жестоким обращением» и «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Доволенским районным судом Новосибирской области недавно был вынесен приговор отцу-садисту.

— 41-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме этого по иску прокурора в пользу несовершеннолетнего взыскано 150 тысяч рублей в качестве компенсации за моральные страдания, — сообщили Iinfopro54 в Здвинской районной прокуратуре.

При этом осужденный сибиряк не считает, что он был не прав по отношению к сыну. В судебном процессе, ровно как и в беседе с полицейскими, мужчина заявил: «Это мой метод воспитания. Меня так воспитывали, и я так воспитываю».

*Имя ребенка изменено.

Ранее редакция сообщала подробности истории малыша-аутиста, который больше года терпел насилие в детском саду Новосибирска.

Фото: istockphoto.com ― Prostock-Studio.

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : школьник прокуратура побои Здвинск Жестокое воспитание


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