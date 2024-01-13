Автобус с 17 пассажирами замерз на трассе Новосибирск-Томск

Вечером 12 января в дежурную часть Отдела МВД России по Мошковскому району поступило сообщение о том, что на трассе «Томск-Новосибирск» заглох рейсовый автобус. В салоне находилось 17 пассажиров, в том числе ребенок. В тот момент температура воздуха уже опустилась до -20 градусов.
Как выяснили прибывшие на место полицейские, в автобусе произошла поломка в системе электрооборудования.
Сотрудники полиции остановили другой рейсовый автобус, который двигался в направлении Томска. Его развернули, посадили пассажиров и отправили их в Новосибирск.
Семью с ребенком полицейские довезли до придорожного кафе и в течение часа они также сели в рейсовый автобус, который следовал из Томска.
Напомним, 10 января дорожники вводили ограничение движения транспорта на федеральной трассе под Новосибирском из-за погодных условий. Нынешней зимой уже было три случая, когда на трассах Новосибирской области из-за морозов останавливались автобусы с пассажирами.
Ранее редакция также сообщала, что автобус с 45 пассажирами улетел в кювет с трассы в Новосибирской области.
Иллюстрация – скрин из видео пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области
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