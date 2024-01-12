Опубликованы адреса с камерами, которые следят за ремнями безопасности в Новосибирске

ЦОДД опубликовал места нахождения камер наблюдения, которые следят за пристегнутыми ремнями в машинах. Об этом сообщается на сайте организации.
— Всего подобных камер насчитывается 54 штуки по всему Новосибирску, — говорится в сообщении.
Полный список адресов можно найти здесь.
В пресс-службе ЦОДД обратили внимание, что камеры фиксируют пристегнут ли ремень не только у водителя, но и у пассажиров.
Все снимки проверяет инспектор. Именно он принимает решение, оштрафовать ли нарушителя.
Ранее редакция сообщала о том, что правоохранители получили доступ к видео с камер в ТЦ Новосибирска.
Фото: Freepik — freepik
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