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Татьяна Людмилина: Продюсер должен слушать и слышать время

  • 19/06/2023, 11:47
Татьяна Людмилина: Продюсер должен слушать и слышать время
Это должен быть специалист с базовым образованием в сфере культуры, считает эксперт.

Татьяна Николаевна Людмилина – директор Новосибирского академического молодежного театр «Глобус»; доцент кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности Института культуры и молодежной политики НГПУ; организатор Международного Рождественского фестиваля искусств и Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра» в Новосибирске, Театрального фестиваля «Новосибирские сезоны»; продюсер театральных и музыкальных проектов с участием ведущих российских коллективов и исполнителей; автор научных и научно-популярных статей, публикуемых в профильных культурных и образовательных изданиях.

– Татьяна Николаевна, насколько, по-вашему, востребована в современном мире профессия продюсера?

– Для начала определимся с терминологией. Продюсер – человек, который аккумулирует все задачи: организационные, административные, творческие в создании того или иного проекта. Если говорить более «точечно», то продюсер – это менеджер, организатор культурных, досуговых и творческих мероприятий в культурно-досуговой сфере.

Каждый исторический период диктует свои особенности организации той или иной сферы деятельности. В настоящее время профессия продюсера очень активно продвигается и развивается – как для государственных, так и негосударственных учреждений культуры. Именно в контексте развития большого негосударственного сектора культуры возникает потребность в этой профессии.

Я сама занимаюсь продюсерской деятельностью, уже пять лет преподаю основы продюсерского мастерства и другие предметы в Институте культуры и молодежной политики Новосибирского государственного педагогического университета. И объективно понимаю, что эта профессия имеет большое будущее.

– По-вашему, сейчас культурно-досуговая сфера недостаточно удовлетворяет потребности людей?

– Культурно-досуговая сфера – это те организации, в которые мы предполагаем пойти в нерабочее, свободное время. И человек не всегда выбирает профессиональные учреждения культуры: театры, концертные организации, музеи. Предполагается, что Дома, Дворцы культуры – это те культурные центры, у которых главная задача – удовлетворение творческих потребностей населения. Раньше ДК активно строились по двум принципам: близости к месту жительства и как ведомственные учреждения. Кто работает в них? Методисты. Это, безусловно, важное дело. Но сегодня как никогда нужны организаторы с современным мышлением, знанием внутренних творческих и производственных процессов в сфере культурно-досуговой деятельности. Моя профессиональная задача как преподавателя передать свои знания и навыки с точки зрения крупномасштабной работы.

– Кто может стать продюсером?

– Продюсер – это человек, умеющий рисковать, придумывать и продвигать новые уникальные проекты. Конечно, это должен быть специалист с базовым образованием в сфере культуры. В Новосибирске немало таких учреждений. Но мы же понимаем, что не все окончившие медицинский институт работают лечащими врачами. Часть из них – организаторы лечебной работы. Так же не все педагоги преподают – часть из них организаторы учебного процесса. Так и в культуре: люди, имеющие базовый запас творческих, теоретических знаний и практических навыков, тоже могут быть организаторами, т. е. продюсерами.

Продюсер должен слушать и слышать время. Обладать широким кругозором, хорошо ориентироваться в текущей культурной повестке, уметь работать на перспективу – превращать «завтрашние интересы» людей в «сегодняшние потребности». Потому что интересный самобытный проект готовится в течение продолжительного времени, это сложный многоуровневый процесс.

Фото предоставлено пресс-службой театра «Глобус»

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Театр Глобус продюсер


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