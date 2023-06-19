На ТЭЦ-5 произошла вспышка паров природного газа

— На минувшей неделе на территории Новосибирска произошло резонансное происшествие: вспышка паров природного газа на территории ТЭЦ-5. Пострадали 4 человека. Из них один погиб, трое в тяжелом состоянии госпитализированы в медучреждения. ТЭЦ работает в штатном режиме, — сообщил на оперативном совещании начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

В Минздраве области уточнили, что пострадавшие после несчастного случая на ТЭЦ-5 госпитализированы в Новосибирскую областную клиническую больницу.

— Двое находятся в ожоговой реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Один пациент в ожоговом отделении. Его состояние стабильное средней степени тяжести, — пояснили в ведомстве.

Ранее пресс-служба ООО «Сибирская генерирующая компания» сообщала, что на Новосибирской ТЭЦ-5 во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков произошел хлопок внутри резервуара, где подрядчик проводил работы. Пострадали трое сотрудников подрядной организации и один работник ТЭЦ-5, находившийся вблизи от проведения работ.

— Трагических последствий избежать не удалось: один работник компании-подрядчика скончался; трое, включая сотрудника ТЭЦ, доставлены в областной ожоговый центр. Находимся в контакте с медицинским учреждением и семьями погибшего и пострадавших, — сообщали в компании.

Напомним, по факту гибели и травмирования рабочих возбуждено уголовное дело.

Еще одно резонансное происшествие в Новосибирске: падение строительного крана на строительной площадке ЖК «Европейский берег». Один человек погиб, повреждения получили 8 транспортных средств. По словам Виктора Орлова, организована работа комиссии по выявлению причин происшествия. По факту гибели крановщицы также возбуждено уголовное дело.