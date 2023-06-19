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Номинация «Свой дом» конкурса «Сибирь.ПРО» открыта для приема работ, посвященных развитию строительной отрасли в регионах Сибири

  • 19/06/2023, 11:53
Строительство остается одной из наиболее устойчивых отраслей экономики России. В 2022 году в отрасли зафиксирован рекорд – по данным Росстата, в эксплуатацию введено 102,7 миллиона квадратных метров жилья.

конкурс журналистовОценивая достигнутые результаты, Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что «задача правительства и коллег в субъектах Федерации на местах – удержать этот темп».

В Сибирском федеральном округе по итогам прошедшего года количество сданного жилья также возросло по сравнению с предыдущим периодом и составило 8,3 миллиона квадратных метров. Это обусловлено как поддержкой строительной индустрии на федеральном и региональном уровнях, так и грамотными управленческими решениями менеджмента компаний, работающих в отрасли. В их число входит холдинг «Сибирский цемент» – один из ведущих российских производителей цемента и строительных материалов на его основе.

Компания объединяет пять цементных заводов, комбинат «Волна», выпускающий хризотилцементные изделия, сеть «Сибирский бетон», другие предприятия. Холдинг успешно участвует в масштабных строительных проектах, обеспечивая стабильно высокое качество продукции и регулярно расширяя ее ассортимент. АО «ХК «Сибцем» неизменно уделяет внимание модернизации производств, внедряет эффективные технологии и повышает квалификацию специалистов. Кроме того, компания содействует социально-экономическому развитию территорий присутствия, а также вносит собственный вклад в работу по пресечению незаконного оборота строительных материалов.

Многие годы холдинг «Сибирский цемент» выступает партнером Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Компания традиционно поддерживает номинацию «Свой дом», победа в которой присуждается за материал или серию материалов о развитии стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири. Напомним, в прошлом году победители «Сибирь.ПРО» посетили с пресс-туром одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири – АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем»), расположенное в Искитиме Новосибирской области. В музее завода лучшим журналистам Сибири рассказали об образовании и становлении предприятия, его роли в социально-экономическом развитии муниципалитета. Состоялась пресс-конференция, посвященная итогам строительного сезона-2022, деятельности холдинга. Кроме того, для журналистов организовали интересную и насыщенную экскурсию по производственным цехам.

«В январе 2023-го Правительство страны утвердило Стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Мощным драйвером экономического роста СФО должно стать строительство – жилищное, инфраструктурное, промышленное, – подчеркивает директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем», член жюри конкурса Дарья Мартынкина. – Задачи и проблемы, которые стоят сегодня перед стройкомплексом, возможные пути их решения, проекты отдельных регионов или предприятий, личные истории людей – журналистские работы номинации «Свой дом» могут быть посвящены самым разным темам. Мы приглашаем опытных корреспондентов и новичков попробовать свои силы и желаем всем авторам удачи!»

В номинацию «Свой дом» принимаются работы о возведении доступного жилья с социальной инфраструктурой, расселении аварийного фонда, поддержке индивидуального жилищного строительства. К участию допускаются публикации о комплексном развитии территорий, об успешных примерах благоустройства придомовых зон, подъездов и дворов, эффективного управления жильем, проявления гражданской инициативы, ответственности за свой дом со стороны собственников, развитии форм территориального управления.

Кроме того, жюри рассмотрит публикации о противодействии незаконному обороту строительных материалов – о том вкладе, который государственные органы, коммерческие и общественные организации вносят в борьбу с распространением контрафакта и фальсификата, в том числе в рамках исполнения указа Президента РФ «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции».

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организаторами конкурса

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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