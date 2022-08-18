В России сеть кофеен Starbucks переименовали в Stars Coffee

Сеть кофеен Starbucks в России после ухода компании из страны назвали Stars Coffee, сообщил телеканал «Москва 24».

Теперь на логотипе вместо русалки будет девушка в кокошнике.

Представители одного из владельцев сети, российского музыканта Тимура Юнусова (рэпера Тимати), рассказали изданию «Подъем», что 18 августа кофейня открывается для СМИ. На открытии будет представлено новое название и позиции в меню.

Вместе с Тимуром Юнусовым владельцем бывшей Starbucks стал ресторатор Антон Пинский.

Ранее стало известно, что в обновленной сети в России исчезнет фирменное меню, однако формат кофейни сохранится. Новые владельцы смогли приобрести только помещения — рецепты напитков и блюд остались за американской компанией.

В марте Starbucks приостановила работу в России из-за событий на Украине. Окончательное решение уйти с российского рынка компания приняла в конце мая.