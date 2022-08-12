Китай присматривается к сибирскому рынку агротехники

Территорию Сибири Китай рассматривает как потенциальный рынок сбыта своей аграрной техники. Представители китайских компаний в этом году впервые за всю историю представили несколько образцов своей продукции на Дне Поля, состоявшемся на прошлой неделе. Об этом в ходе пресс-конференции в Интерфаксе сообщил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко. По словам министра, китайские тракторы и комбайны способны конкурировать с наиболее популярными у местных аграриев российскими и белорусскими машинами.

— Китайские производители не спят, — говорит министр. — Они уже стали эффективно конкурировать с белорусскими производителями. У них уже идёт работа по налаживанию выпуска тракторов мощностью более 350 лошадиных сил. Китайцы планируют развиваться в этом направлении дальше. Они видят, что освободилась ниша, и надо её максимально быстро занять. Шансы есть как у наших производителей, так и у китайцев.

— Прогнозировали существенное сокращение технического перевооружения, — сообщает глава минсельхоза. — Но, несмотря на все сложности, несмотря на все санкции, которые в настоящее время существуют в отношении Российской Федерации, в отношении наших сельхозмашиностроителей, этот процесс продолжается. Да, многие договоры вынуждены были расторгнуть дилеры, представители, в том числе, иностранных производителей сельхозтехники. Идёт процесс замещения на машины российского и белорусского производства.

С рядом других зарубежных дилеров, как рассказывает Евгений Лещенко, в связи с последними экономическими и политическими событиями, отношения у новосибирских сельхозпроизводителей оказались разорваны.

При этом на территории региона одной из актуальных задач аграрного сектора остаётся техническое перевооружение сельхозпредприятий. По официальной информации Минсельхоза 2/3 тракторов, почти половина комбайнов и 40% кормоуборочных машин, работающих в сельхозорганизациях, вышли за пределы своего нормативного срока. При этом аграрии области сохраняют высокие темпы технического перевооружения.

— Динамика есть, — говорит Евгений Лещенко. — Растёт доля машин, которые не вышли за пределы нормативного срока эксплуатации. Но до завершения этого процесса — долгие годы и совместные усилия органов исполнительной власти и бизнеса, заинтересованного в обновлении парка.

В текущем году область планирует получить 100 новых тракторов российского и белорусского производства.

По информации Министерства сельского хозяйства области, лидерами по техпереоснащению являются Краснозёрский, Купинский, Искитимский, Карасукский и Чановский районы. В текущем году в рамках программы господдержки аграриям предусмотрено 2,6 млрд руб. на компенсацию части затрат, связанных с приобретением новой техники. Перечень техники, на которую предоставляется господдержка, включает 20 наименований.

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