Рекламодателям

Китай присматривается к сибирскому рынку агротехники

  • 12/08/2022, 15:32
Автор:
новости Новосибирска
Уже сейчас производители тракторов готовы конкурировать с Россией и Белоруссией.

Территорию Сибири Китай рассматривает как потенциальный рынок сбыта своей аграрной техники. Представители китайских компаний в этом году впервые за всю историю представили несколько образцов своей продукции на Дне Поля, состоявшемся на прошлой неделе. Об этом в ходе пресс-конференции в Интерфаксе сообщил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко. По словам министра, китайские тракторы и комбайны способны конкурировать с наиболее популярными у местных аграриев российскими и белорусскими машинами.

Китайские производители не спят, говорит министр. Они уже стали эффективно конкурировать с белорусскими производителями. У них уже идёт работа по налаживанию выпуска тракторов мощностью более 350 лошадиных сил. Китайцы планируют развиваться в этом направлении дальше. Они видят, что освободилась ниша, и надо её максимально быстро занять. Шансы есть как у наших производителей, так и у китайцев.

новости Новосибирска

Под Новосибирском начинается строительство завода по переработке рапса и льна

С рядом других зарубежных дилеров, как рассказывает Евгений Лещенко, в связи с последними экономическими и политическими событиями, отношения у новосибирских сельхозпроизводителей оказались разорваны.

Прогнозировали существенное сокращение технического перевооружения, сообщает глава минсельхоза. Но, несмотря на все сложности, несмотря на все санкции, которые в настоящее время существуют в отношении Российской Федерации, в отношении наших сельхозмашиностроителей, этот процесс продолжается. Да, многие договоры вынуждены были расторгнуть дилеры, представители, в том числе, иностранных производителей сельхозтехники. Идёт процесс замещения на машины российского и белорусского производства.

При этом на территории региона одной из актуальных задач аграрного сектора остаётся техническое перевооружение сельхозпредприятий. По официальной информации Минсельхоза 2/3 тракторов, почти половина комбайнов и 40% кормоуборочных машин, работающих в сельхозорганизациях, вышли за пределы своего нормативного срока. При этом аграрии области сохраняют высокие темпы технического перевооружения.

Динамика есть, говорит Евгений Лещенко. Растёт доля машин, которые не вышли за пределы нормативного срока эксплуатации. Но до завершения этого процесса долгие годы и совместные усилия органов исполнительной власти и бизнеса, заинтересованного в обновлении парка.

В текущем году область планирует получить 100 новых тракторов российского и белорусского производства.

По информации Министерства сельского хозяйства области, лидерами по техпереоснащению являются Краснозёрский, Купинский, Искитимский, Карасукский и Чановский районы. В текущем году в рамках программы господдержки аграриям предусмотрено 2,6 млрд руб. на компенсацию части затрат, связанных с приобретением новой техники. Перечень техники, на которую предоставляется господдержка, включает 20 наименований.

 

Ранее редакция сообщала, что в инновационном центре под Новосибирском будут готовить сыроваров. 

Фото с сайта Минсельхоза Новосибирской области

400

Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : техника бизнес агропром


Комментировать

пока нет комментариев
новости Алтая

Михаил Мишустин с рабочей поездкой приехал на Алтай

У премьер-министра попросили поддержки в создании радонопровода на Белокуриху.
Читать статью >>
новости бизнеса

Мануальная терапия. Как повысить жизненный тонус?

В санатории «Рассвет» массаж — одна из самых востребованных процедур. Это неудивительно, большой набор услуг и качество побуждают гостей санатория обращаться к специалистам санатория снова и снова.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Экотехнопарк по переработке вторсырья создадут в районе Верх-Тулы

В качестве резидентов на площадку готовы зайти уже работающие на рынке утилизации мусора компании.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирские дороги под особым вниманием федеральных прокуроров

Поводом послужили крайне низкие темпы освоения средств нацпроектов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Екатерина Кузнецова: У нас нет фразы «слишком много»!

Все материалы
Лента новостей

Театр Афанасьева начнёт новый сезон в собственном здании

12/08/2022, 15:34

Михаил Мишустин с рабочей поездкой приехал на Алтай

12/08/2022, 15:07

Мануальная терапия. Как повысить жизненный тонус?

12/08/2022, 14:30

Экотехнопарк по переработке вторсырья создадут в районе Верх-Тулы

12/08/2022, 14:11
Популярное

Скульптура с соболями останется в центре Новосибирска

12/08/2022, 12:23

Экономист допустил обвал рубля при снижении спроса на энергоносители

12/08/2022, 09:54

Сибирячки запустили бьюти-стартап, который уже привлек первые инвестиции

11/08/2022, 16:18

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ: в 2022 году доля ипотеки на рынке новостроек может достичь рекордных 60%

12/08/2022, 14:37

АО «РЭС» поздравляет партнеров-застройщиков с Днём строителя!

12/08/2022, 12:00

Банк «Левобережный» снизил ставку по кредитам на любые цели до 5,5% годовых

12/08/2022, 11:48
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска