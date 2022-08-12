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Крупнейший венгерский банк задумался об уходе из РФ, а немецкий производитель кофе ушел из России, Госдеп прокомментировал возможность визовых санкций против РФ

  • 12/08/2022, 17:28
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Крупнейший венгерский банк задумался об уходе из РФ, а немецкий производитель кофе ушел из России, Госдеп прокомментировал возможность визовых санкций против РФ
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 12 августа.

Венгерский OTP Bank, владеющий в РФ крупным банком из топ-50, задумался об уходе из страны. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте кредитной организации.

Руководство ОТП следует принципу «непрерывности деятельности», однако в России оно изучает все потенциальные варианты, включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене, говорится в документе.

При этом отмечается, что все допускаемые варианты значительно не снижают акционерной стоимости. Они даже способны оказать положительное воздействие на восприятие акционеров.

В марте «ОТП Банк» сообщал, что продолжает свою деятельности в России, а сервисы компании предоставляются в полном объеме. Бесперебойное функционирование кредитной организации возможно в том числе без внешней поддержки.

Немецкий производитель кофе Tchibo ушел из России, продав свой российский бизнес местному менеджменту, пишет «Коммерсантъ». Поставлять кофе под популярными брендами Tchibo и Davidoff будут только до конца года, затем поставки продолжатся под другим брендом.

По данным «Ъ», один из вариантов — Gold. Компания производила кофе на заводе «Гранд-НН» в Нижегородской области, также частично импортировала продукцию с иностранных площадок.

Госдеп прокомментировал возможность визовых санкций против РФ. Власти США хотят, чтобы меры, предпринимаемые Вашингтоном в отношении Москвы, не наносили вреда «российскому народу». С таким утверждением выступил в четверг на регулярном брифинге первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя призыв Киева к странам Группы семи рассмотреть возможность прекращения выдачи виз гражданам РФ, передает ТАСС.

— Что касается вопроса о каком-либо запрете на выдачу виз: мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российский народ, не с ним у нас разногласия на этот счет, — заявил он.

ЕС дал добро литовским банкам на оплату калининградского транзита. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС со ссылкой на литовское национальное радио LRT.

— Санкции ЕС ограничивают платежи за экспорт и импорт лицам и [юридическим] субъектам из санкционного списка, — приводятся в сообщении ее слова. — Отказ в приеме платежей за калининградский транзит являлся решением, принятым конкретным банком на основе его представления о рисках, а не требованием санкций ЕС.

Литовские инстанции обладают достаточной компетенцией, чтобы убедить банки в том, что операции, связанные с железнодорожным транзитом, не находятся под запретом, подчеркнула Подеста.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.

Фото: pixabay.com — JStolp

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции бизнес


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