Театр Афанасьева откроется в срок

По сообщению пресс-службы мэрии города, до конца 2022 года подрядчику, ЗАО «РСУ-5 Новосибирскгражданстрой», предстоит провести много работы, но несмотря на большой объем, реконструкция идет по плану.

— Мы не можем точно указать месяц открытия театра, потому что есть специализированное оборудование, которое уже сейчас нужно заказывать. Наша задача, чтобы Сергей Николаевич сам лично принял этот театр – именно таким, каким он его задумывал, — отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политик мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

По словам Анны Терешковой, федеральное и областное финансирование поступают в полном объеме, город также выполняет свои обязательства.

После реконструкции общая площадь помещений увеличится почти до 3 000 квадратных метров. В здании появятся театральный и репетиционный залы, увеличится количество посадочных мест, административные, технологические и специальные помещения будут сосредоточены в одном месте, что позволит максимально эффективно выстроить работу муниципального учреждения. Театр сможет показывать спектакли людям с ограниченными возможностями здоровья – для маломобильных горожан установят пандусы, тактильную плитку, обустроят парковочные места, в зрительном зале предусмотрены специально оборудованные места.