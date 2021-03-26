Сибирские бизнесмены прошли обучение на «Школе ВЭД XXI века»

За 3 дня предприниматели прослушали серию семинаров, посвященных внешнеэкономической деятельности. Эксперты рассказали, какими мерами поддержки экспортеры и импортеры могут пользоваться бесплатно, как добиться возмещения НДС при отказе ФНС, какой эффект можно получить от продвижения товаров на маркетплейсах и как построить эффективный международный маршрут.

Всего спикеры подготовили 14 выступлений, в рамках которых они презентовали успешно реализованные кейсы и отвечали на вопросы заинтересованных слушателей. Так, патентный поверенный РФ и руководитель практики по интеллектуальной собственности Юлия Буренкова рассказала о предконтрактной подготовке при внешнеэкономической сделке, анализе контрагента, типовых формах международных контрактов, важности регистрации авторского права, товарного знака и патента при экспорте, а также о способах борьбы с захватом бренда.

Генеральный директор ООО «Техно Универсал» Александр Томилов представил торговую площадку NaHvoste.ru, на базе которой можно создать свой интернет-магазин всего за 3 шага. Продолжила тему онлайн-торговли ведущий специалист по работе с маркетплейсами Виктория Сорокина, рассказав, как настроить дополнительный для участников ВЭД канал продаж. Электронной торговле посвятили свое выступление и сотрудники Центра поддержки экспорта НСО. Организация содействует в размещении продукции на таких международных маркетплейсах, как Alibaba, Amazon, eBay, Epinduo и WoodResource.

Ведущий специалист отдела логистики АО «ВЭД Агент» Кристина Паршенко рассказала, как выбрать оптимальный вариант перевозки в зависимости от веса партии, габаритов, срочности, текущей ситуации в мире и других факторов. Спикер привела примеры основных маршрутов из Китая и Европы в Россию и наоборот с участием морского, железнодорожного, автомобильного и авиатранспорта. Ее коллега, руководитель отдела таможенного оформления Ирина Левковская, ответила на вопрос, как минимизировать риски при декларировании товара.

Второй день «Школы ВЭД XXI века» открыла начальник отдела валютного контроля Банка «Левобережный» (ПАО) Ксения Лисовская. Она обратила внимание на то, как избежать нарушений валютного законодательства самостоятельно и с помощью уникального сервиса «ВЭД-Ассистент». Следующий спикер – управляющий партнер SkyLex Group в РФ Сергей Кулешов – описал 5 шагов, с которых необходимо начинать экспорт в Китай, от защиты интеллектуальной собственности до тестовых продаж.

Об обязательной маркировке товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС, рассказала заместитель начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Сибирского таможенного управления Рузанна Ходжаян. Председатель комитета ВЭД новосибирского отделения «Опора России» Ольга Корпачева провела интерактивный практикум. Она подробно остановилась на выгодах и гарантиях при аутсорсинге услуг по ВЭД. Также эксперт разобрала каждый этап импорта – от выбора товара и определения его стоимости до хранения всей документации для постконтроля ФТС. Экспорт же, по словам Ольги, должен начинаться с подготовки к заключению контракта и завершаться возмещением НДС. Подтверждение экспорта стало темой для отдельного выступления спикера.

Зарубежный представитель «ЭСК KazakhExport» Алексей Волков рассказал о поддержке при импорте из Казахстана, которую экспортная страховая компания готова оказывать бесплатно: поиск поставщика, страхование авансового платежа и займов, торговое финансирование.

Начальник отдела по финмониторингу и контролю Банка «Левобережный» Дарья Тризнова дала советы, как правильно вести ВЭД, чтобы ваши операции не попали в категорию сомнительных по 115-ФЗ. Тему безопасности сделок также осветила управляющий партнер агентства «Лекс» Наталья Мошарова, рассказав о юридическом сопровождении ВЭД. Спикер привела пример, когда работа юристов помогла экспортеру добиться возмещения почти 13 млн рублей НДС после первичного отказа ФНС.

Завершилась содержательная программа «Школы ВЭД XXI века» тестированием участников, розыгрышем услуг от партнеров и вручением сертификатов, подтверждающих участие в проекте.