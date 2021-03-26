Мэрия Новосибирска определилась с формой департамента промышленности

В мэрии Новосибирска утвердили структуру реорганизованного департамента промышленности, предпринимательства и инноваций. Об этом говорится в приказе главы города Анатолия Локтя №930.

— Признать утратившим силу постановление мэрии от 19/03/2020 №961 «Об утверждении структуры департамента промышленности, инноваций и предпринимательства», — говорится в документе. — Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра Геннадия Захарова.

Как следует из приложенной схемы новой структуры департамента, в его состав войдут три управления: инноваций и предпринимательства (контролирует отдел инноваций и выставочной деятельности, отдел малого и среднего предпринимательства), потребительского рынка (комитет организации работ и услуг в ритуальной сфере, отдел нестационарных торговых объектов, отдел торговли и услуг), управление инвестиций (отдел формирования и рассмотрения инвестиционных предложений, отдел сопровождения инвестиционных проектов). Еще три отдела подчинены непосредственно начальнику департамента: организационно-контрольный, отдел бухгалтерского учета и отчетности и отдел правового обеспечения.

Новая структура департамента, по сравнению с действующей, лишается двух управлений (управления промышленности и управления науки и научных разработок) и дополняется управлением инвестиций. При этом в названии департамента слово «промышленность» сохраняется.

Напомним, что речь о реорганизации департамента зашла после того, как несколько профильных комиссий горсовета раскритиковали его работу в части реализации проекта «Умная остановка». После этого начался ряд кадровых изменений. Со своих должностей поочередно ушли начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики Максим Леоненко, потом начальник самого департамента Александр Люлько. Недавно его сменил заместитель Виталий Витухин, ранее возглавлявший управление потребительского рынка. Последнее кадровое решение связано с назначением на должность заместителя начальника департамента Натальи Чагиной, бывшей до этого председателем комитета организации работ и услуг в ритуальной сфере мэрии.