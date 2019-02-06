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Театр «Глобус» получил награду Совета Федерации

Коллектив награжден за большой вклад в развитие российского театрального искусства и воспитание подрастающего поколения.
  • 06/02/2019, 11:57
Театр «Глобус» получил награду Совета Федерации

По решению Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Минкультуры России коллектив Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» награжден Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ за большой вклад в развитие российского театрального искусства и воспитание подрастающего поколения, сообщили в пресс-службе театра.

Награждение состоялось 5 февраля в рамках встречи председателя Совета Федерации с руководителями детских театров России. Директор театра «Глобус» Елена Алябьева приняла высокую награду от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Фото: пресс-служба театра

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