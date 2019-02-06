В Новосибирской области снизилось производство инновационной продукции

В 2018 году организациями Новосибирской области (без субъектов малого предпринимательства) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами инновационного характера на сумму 25,4 млрд. рублей, что на 14,6% меньше, чем в 2017 году, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг крупных и средних организаций области составила 3%.

Большая часть отгруженных инновационных товаров, работ и услуг произведена организациями обрабатывающих производств.

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