VIP-club: весна — время новых проектов

Весна — время обновления и появления новых проектов в бизнесе. Об одном весьма интересном бренде на карте Новосибирска на апрельской встрече общественного объединения VIP-club рассказала директор и совладелец сети бутиков оптики «Тамара» Татьяна Проскурина.

— Модный дом оптики «Тамара» запускает новый проект — «Точки». Он рассчитан на молодежную аудиторию, а также на тех, кто экономит время и готов делать покупки оптики онлайн, — пояснила Татьяна Проскурина. — Мы сами разрабатываем оправы для наших очков, заказываем их производство у отечественных компаний, а линзы — у наших немецких партнеров. Это позволяет на выходе получить готовое решение — стильный, современный продукт, который дает возможность покупать и носить то, что действительно нужно именно вам.

Эксперт в области фондового рынка, директор филиала «Цифра брокер» в Новосибирске Регина Дзикавичюте рассказала о новостях в финансовом секторе и новых трендах в инвестициях. По ее словам, одним из ключевых трендов 2022 года был переход клиентов от санкционных брокеров и банков в несанкционные, и отрасль была к этому готова. При этом количество клиентов и открытых счетов на ММВБ достигло 29 млн, то есть брокерские счета имеет уже треть активного населения России.

— Это говорит о том, что инвесторы верят в рынок. С одной стороны, мы видим санкционный переход и заблокированные активы, невозможность платежей, с другой — количество перерастает в качество. Вот в такой реальности мы сейчас живем, — констатировала Регина Дзикавичюте. — Клиенты хотят оставаться со своими инвестиционными предпочтениями и, основываясь на них, выбирают брокеров.

Новые участники VIP-club

И, конечно, традиционно на каждом мероприятии VIP-club в его состав входят новые участники. Конструктор, основатель брендов теплотехнического оборудования TMF и свайных гидромолотов ROPAT Константин Бессонов рекомендовал в члены клуба семейную пару предпринимателей, основателей компании «КедрПром» Александра и Евгению Сорокиных.

— Есть такие вещи, которые идентифицируют нацию, считаются ее стереотипными признаками. Италия — мафия, пицца, Россия — мороз, водка, русская баня. Именно благодаря таким предпринимателям, как Александр и Евгения Сорокины, Новосибирск считается «банным Детройтом», — сообщил Бессонов. — В Новосибирске производят такие бани, которые заказывают не только из других городов России, но и увозят зарубеж. Мы, как производители печей, сотрудничаем с «КедрПром» с 2009 года, тогда наше первое совместное изделие уехало в Италию. Сегодня компания поставляет свою продукцию во множество стран: Германия, Корея, Япония, Канада, Польша, Грузия, Азербайджан, Казахстан…

Александр Сорокин рассказал, что компания «КедрПром» одной из первых в России начала выпускать фитобочки, и на сегодняшний день количество выполненных заказов перевалило за 25 тысяч. Сейчас компании Сорокиных производят из кедра купели, мебель и бондарные изделия, сауны и даже дома под брендом «Сорокин & Угренинов–Срубы Сибири».

— Мы любим то, чем занимаемся — это наша жизнь, и мы с удовольствием делимся тем, что делаем и делаем с душой, — добавила Евгения Сорокина.

Президент VIP-club Алексей Потапов отметил, что эта семья действительно уникальная. Евгения в 2021 году заняла 3 место в Сибирском регионе в номинации «Женщина-экспортер года», при этом она — многодетная мама, а также у нее есть хобби, которому Евгения посвятила много времени — это составление родословной своей семьи. На сегодняшний день она составила генеалогическое древо из более чем 2000 своих родственников, собирая информацию в архивах и по рассказам своей семьи. А Александр увлечен туризмом, великолепно играет в футбол и гоняет на мотоцикле.

Финансовый советник, квалифицированный инвестор Надежда Лоос рекомендовала в объединение VIP-club нового участника — директора по финансам ГК «Сибирские Сети», «Норильск-Телеком» — Михаила Перетокина.

– В начале своего пути я находился перед сложным выбором карьеры, простыми словами — «управление деньгами» или «право». Остановил свой выбор на финансовом образовании, но спустя много лет мне удалось совместить оба направления. Благодаря профессиональным качествам и волею судеб в настоящее время в зону моей ответственности входит как финансовое, так и юридическое сопровождение бизнеса — сообщил Михаил.

Сегодня крупнейшая за Уралом региональная телекоммуникационная компания продолжает развивать новые направления под потребности бизнеса и людей.

Предвосхищая интерес аудитории, Михаил рассказал о перспективных направлениях, в которые трансформируется телеком-рынок. Судя по возникшим вопросам из зала, присутствовавшие на встрече компании-застройщики заинтересовались предложением «Сибирских Сетей», и это неслучайно. Сегодня интернет дает множество возможностей — от реализации сервисов для коммуникации до сложных комплексных решений для девелоперских проектов, включая «безопасный» и «умный» дом.

Традиции и сюрпризы

Настоящим украшением и сюрпризом вечера стало выступление очаровательного автора и исполнителя песен Дианы Скоковой. Диана не только прекрасно поет, но и развивает таланты других, являясь наставником музыкальных проектов и владельцем собственной студии звукозаписи. Поистине ее призвание — дарить людям приятные эмоции, исполняя их любимые песни со всей душой и теплотой.

Традиция дарить подарки — и новым участникам Клуба, и гостям встречи — всегда привносит нотку дружеского участия и восторженных эмоций. Подарки всегда приятно дарить!

На этой прекрасной ноте VIP-club благодарит за помощь в организации встречи, сюрпризы и подарки: бизнес-порталы «Инфопро54» и «Деловой квартал» — за партнерскую информационную поддержку, Диану Скокову — за яркий талант и создание атмосферы праздника, Кондитерскую семьи Воробец — за вкуснейшие натуральные торты, Clean Clinic и Стоматологические клиники Зубаревой — за заботу о здоровье, МФЦ «АЛМАЗ» — за юридическую защиту бизнеса, компанию «Кофе радости» — за вкуснейшую кофейную нотку вечера, Николая Мелонова — за атмосферные фото, чайный клуб «Ча Жень» — за увлекательную церемонию и ароматные чаи, ПК «Вылково» — за чистейшую воду ULANTA, Елену Гриб — за вкусные и полезные ПП-десерты, ресторанное пространство «МЁД» — за великолепное гостеприимство.