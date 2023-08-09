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Театр «Красный факел» готовится к открытию 104 театрального сезона

  • 09/08/2023, 14:07

Театр «Красный факел» готовится к открытию 104 театрального сезона
Сбор труппы: новости и планы.

7 августа на Малой сцене прошел сбор труппы, на котором коллективу были представлены новые артисты, вручены почетные награды, а также обозначены творческие планы на ближайший репертуарный год.

«Предыдущий сезон был сложным. От наступающего сезона мы ждем, что он будет художественно содержательным и полным открытий для наших зрителей, — отмечает директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева.Мы запланировали масштабные премьеры на Большой сцене с постановщиками-мастерами. Имена новых для Новосибирска режиссеров проявятся на Малой сцене. И мы продолжим развивать мастшабную просветительскую программу. А для того, чтобы творцам и зрителям было комфортно в нашем театре, мы начали реализовывать проект преображения внешних и внутренних интерьеров театра. Когда мы откроем двери для зрителей, в служебных помещениях театра завершится ремонт. Осенью будут окончены работы по частичному ремонту кровли и капитальному ремонту двух фасадов здания. У нас большие планы, в том числе по реконструкции и обеспечению театра новым оборудованием, реализация которых возможна только благодаря поддержке правительства Новосибирской области, губернатора Андрея Александровича Травникова и министерства культуры региона. К счастью, наши учредители понимают, какие проблемы перед нами стоят ‒ и творческие, и организационные ‒ и мы совместно и успешно работаем над их решением».

Театр «Красный факел» готовится к открытию 104 театрального сезона

Премьеры 104 сезона

В более чем вековой истории Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» были разные периоды, и каждая художественная эпоха формировала собственную систему приоритетов и программу. Очевидно, сегодня крупнейший театр Сибири должен быть центром интеллектуальной жизни города и региона и иметь равномерно выстроенный художественный репертуар Большой и Малой сцены.

«Есть приятное вдохновение от того, что наши идеи, а наши идеи ‒ это наши спектакли, поддерживаются на всех уровнях городской и региональной власти. Ближайший театральный сезон будет посвящен классическим названиям, — подчеркивает главный режиссер театра «Красный факел» Андрей Прикотенко.Премьерная афиша сложилась, исходя из творческих пожеланий каждого приглашенного режиссера. Акцент будет сделан на классике. Это позволит зрителям вновь ощутить “Красный факел” как театр крупной формы, понятного диалога с публикой и огромного творческого ресурса».

Самая масштабная премьера сосредоточенного на классике мировой литературы сезона запланирована на ноябрь. Главный режиссер театра «Красный факел» Андрей Прикотенко в тандеме с художником Ольгой Шаишмелашвили представят на Большой сцене авторское прочтение поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Это будет третья совместная работа труппы «Красного факела» с Андреем Прикотенко и дебют режиссера как художественного лидера театра. Концепцию спектакля режиссер пока не раскрывает, но обещает кардинальное изменение пространства Большой сцены. В спектакле занята почти вся труппа театра. К репетициям артисты приступили в начале августа.

В декабре на Малой сцене театра «Красный факел» петербургский режиссер Роман Габриа поставит спектакль «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова. Одну из главных ролей в спектакле сыграет заслуженный артист России Владимир Лемешонок.

В марте режиссер Петр Шерешевский, завоевавший сердца новосибирских зрителей фантазией «Тайм-аут», выпустит на Большой сцене спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» по повести Николая Лескова.

В апреле на Большой сцене «Красного факела» появится музыкальный спектакль «Ромео и Джульетта». Трагедию Уильяма Шекспира интерпретирует режиссер Марк Букин ‒ выпускник Дальневосточной государственной академии искусств и Московского института современного искусства, ученик Бориса Мильграма и штатный режиссер пермского «Театра-Театра». Музыку специально для спектакля напишет известный композитор Евгения Терехина.

В июне на Малой сцене «Красного факела» петербургский режиссер Максим Соколов и художница Анастасия Юдина воссоздадут сложноустроенный мир автобиографического романа Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами», в котором знаменитый сценограф, соавтор Георгия Товстоногова и многие годы главный художник БДТ откровенно рассказывает о своем непростом детстве и долгом пути домой из Сибири в Петербург.

Актер и режиссер Константин Телегин выпустит в 104 сезоне выездной спектакль по прозаическим произведениям Антона Чехова. Это будет мобильная постановка, ориентированная на школьную аудиторию, и увидеть ее смогут учащиеся новосибирских школ, в театральных залах которых она будет играться.

Кроме того, в конце нынешнего сезона артисты театра «Красный факел» приступят к репетициям спектакля, которым в сентябре откроют юбилейный 105-й сезон. Держим интригу.

Открытие 104 сезона

Для Малой сцены «Красного факела» сезон начнется в августе. Именно в камерный зал переезжают лучшие спектакли третьей сцены. В профессиональном пространстве у полюбившихся зрителям постановок появятся новые декорации, костюмы, световая и звуковая партитура. В августе на Малую сцену впервые выйдет моноспектакль Андрея Яковлева «Сказ про Федота-стрельца» и приключенческая комедия «Трое в лодке, не считая собаки» (режиссер Денис Казанцев).

Большая сцена по традиции откроется самой яркой премьерой прошлого сезона, спектаклем «Мещане» в постановке петербургского режиссера Семена Серзина.

«В нашем спектакле есть удивительная человеческая атмосфера, есть понятная жизненная история, есть проблемы взаимоотношений одного поколения с другим. При этом мы пытались говорить про сегодняшних людей, про человеческие отношения, которые преобразуются из века в век», ‒ подчеркивает Семен Серзин.

Гастроли и фестивали

15 августа последняя премьера прошлого сезона ‒ спектакль «Мещане» в постановке Семена Серзина ‒ отправится в Москву. Новосибирская версия дебютной пьесы Максима Горького примет участие в Фестивале искусств «Горький в парке Горького», программа которого посвящена двум юбилейным датам: 155-летию писателя и 95-летию парка, носящего его имя. Всего в программе запланировано более 150 мероприятий ‒ театрализованные шоу, концерты, премьеры спектаклей, кинопоказы и научные диспуты. В прошлом году Фестиваль искусств собрал более 20 тысяч зрителей, в этом году «Горький в парке Горького» рассчитывает приумножить свою аудиторию. Московская премьера новосибирского спектакля «Мещане» пройдет на главной сцене фестиваля. Зрителей ждет единственный показ под открытым небом.

События

В новом театральном сезоне команда «Красного факела» продолжит генерировать события, направленные на погружение зрителя в широкий культурный, литературный и театральный контекст. Внерепертуарная жизнь театра обещает быть разнообразной и насыщенной. Зрителей ждут выставки и инсталляции в фойе театра, творческие встречи, культурные акции, дискуссионный клуб «Диалоги», в задачи которого входит обсуждение и анализ знаковых для новых спектаклей репертуара тем, а также образовательный проект «По классике» ‒ лекции и беседы литературоведов, театральных критиков, ученых, бизнесменов, юристов и специалистов из разных сфер, посвященные премьерным названиям. Дополнят пул проверенных и полюбившихся зрителям форматов новые проекты, которые уже разработаны и могут получить грантовую поддержку со стороны регионального и федерального министерства культуры.

Театр «Красный факел» готовится к открытию 104 театрального сезона

Новые лица

Новосибирский «Красный факел» всегда славился мощной разновозрастной труппой. В этом сезоне художественное руководство театра приняло решение о пополнении актерского состава молодыми кадрами. В июне был проведен трехдневный кастинг. Счастливый билет достался пяти новобранцам. Это выпускники Новосибирского государственного театрального института Никита Воробьев, Карина Овечкина, Александр Жуликов и Артем Малиновский, а также представительница петербургской театральной школы (РГИСИ) Татьяна Лукасевич. Еще один, дополнительный, кастинг в труппу пройдет 19 августа.

«Мы поздравляем ребят с обретением новой театральной семьи и нового дома, — подчеркивает директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева. — У них впереди много работы. У Никиты большой опыт сотрудничества с Новосибирским музыкальным театром. Карина, Александр и Артем пришли к нам из “Первого театра”. Татьяна только начинает свой творческий путь. Мы верим, что наш дружный коллектив окажет поддержку молодым артистам, а новичкам хочется пожелать не забывать о том, что они пришли в театр с вековой историей и традициями, которые для всех нас очень важны».

В июле в Новосибирском государственном театральном институте завершился набор студентов на специальность «Актерское искусство». Желающие обучаться по специализации «Артист драматического театра и кино», смогли стать учащимися мастерской, ориентированной на театр «Красный факел». Общее художественное руководство курсом осуществит режиссер Андрей Прикотенко, а в качестве мастеров выступит блистательная краснофакельская команда ‒ Константин Телегин, Наталья Резник и Денис Казанцев.

«Мы с нетерпением ждали приемной кампании и вступительных экзаменов. По-моему, на наш курс поступили замечательные, талантливые и интересные ребята. И с ними будет работать не менее замечательная команда педагогов. Конечно, ребятам еще предстоит заслужить право работать в этом театре, но мы будем внимательно следить за их успехами», — рассказывает главный режиссер театра «Красный факел» Андрей Прикотенко.

Капитальный ремонт

Заявленные в июне планы по ремонту здания поступательно реализуются. Первоочередной задачей был признан частичный ремонт кровли ‒ устранение мест протечек, гидроизоляция и утепление. Работы уже ведутся и завершатся к октябрю. В ближайшее время также будет осуществлен капитальный ремонт северного и восточного фасадов. Строительной организации предстоит выполнить ремонт трещин в наружных кирпичных стенах с последующим восстановлением штукатурного и окрасочного слоя. Все ремонтные работы производятся с соблюдением требований, предписанных государственной историко-культурной экспертизой, поскольку здание театра является памятником архитектуры. Также за летний период в театре будет произведён частичный ремонт внутренних помещений. Реставрация гримерных комнат, кабинетов и других служебных помещений завершится к началу сезона.

Фото предоставлены пресс-службой Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел»

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Рубрики : Общество Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : театральный сезон Театр «Красный факел» театр


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