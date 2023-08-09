Театр «Красный факел» готовится к открытию 104 театрального сезона

7 августа на Малой сцене прошел сбор труппы, на котором коллективу были представлены новые артисты, вручены почетные награды, а также обозначены творческие планы на ближайший репертуарный год.

«Предыдущий сезон был сложным. От наступающего сезона мы ждем, что он будет художественно содержательным и полным открытий для наших зрителей, — отмечает директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева. — Мы запланировали масштабные премьеры на Большой сцене с постановщиками-мастерами. Имена новых для Новосибирска режиссеров проявятся на Малой сцене. И мы продолжим развивать мастшабную просветительскую программу. А для того, чтобы творцам и зрителям было комфортно в нашем театре, мы начали реализовывать проект преображения внешних и внутренних интерьеров театра. Когда мы откроем двери для зрителей, в служебных помещениях театра завершится ремонт. Осенью будут окончены работы по частичному ремонту кровли и капитальному ремонту двух фасадов здания. У нас большие планы, в том числе по реконструкции и обеспечению театра новым оборудованием, реализация которых возможна только благодаря поддержке правительства Новосибирской области, губернатора Андрея Александровича Травникова и министерства культуры региона. К счастью, наши учредители понимают, какие проблемы перед нами стоят ‒ и творческие, и организационные ‒ и мы совместно и успешно работаем над их решением».

Премьеры 104 сезона

В более чем вековой истории Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» были разные периоды, и каждая художественная эпоха формировала собственную систему приоритетов и программу. Очевидно, сегодня крупнейший театр Сибири должен быть центром интеллектуальной жизни города и региона и иметь равномерно выстроенный художественный репертуар Большой и Малой сцены.

«Есть приятное вдохновение от того, что наши идеи, а наши идеи ‒ это наши спектакли, поддерживаются на всех уровнях городской и региональной власти. Ближайший театральный сезон будет посвящен классическим названиям, — подчеркивает главный режиссер театра «Красный факел» Андрей Прикотенко. — Премьерная афиша сложилась, исходя из творческих пожеланий каждого приглашенного режиссера. Акцент будет сделан на классике. Это позволит зрителям вновь ощутить “Красный факел” как театр крупной формы, понятного диалога с публикой и огромного творческого ресурса».

Самая масштабная премьера сосредоточенного на классике мировой литературы сезона запланирована на ноябрь. Главный режиссер театра «Красный факел» Андрей Прикотенко в тандеме с художником Ольгой Шаишмелашвили представят на Большой сцене авторское прочтение поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Это будет третья совместная работа труппы «Красного факела» с Андреем Прикотенко и дебют режиссера как художественного лидера театра. Концепцию спектакля режиссер пока не раскрывает, но обещает кардинальное изменение пространства Большой сцены. В спектакле занята почти вся труппа театра. К репетициям артисты приступили в начале августа.

В декабре на Малой сцене театра «Красный факел» петербургский режиссер Роман Габриа поставит спектакль «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова. Одну из главных ролей в спектакле сыграет заслуженный артист России Владимир Лемешонок.

В марте режиссер Петр Шерешевский, завоевавший сердца новосибирских зрителей фантазией «Тайм-аут», выпустит на Большой сцене спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» по повести Николая Лескова.

В апреле на Большой сцене «Красного факела» появится музыкальный спектакль «Ромео и Джульетта». Трагедию Уильяма Шекспира интерпретирует режиссер Марк Букин ‒ выпускник Дальневосточной государственной академии искусств и Московского института современного искусства, ученик Бориса Мильграма и штатный режиссер пермского «Театра-Театра». Музыку специально для спектакля напишет известный композитор Евгения Терехина.

В июне на Малой сцене «Красного факела» петербургский режиссер Максим Соколов и художница Анастасия Юдина воссоздадут сложноустроенный мир автобиографического романа Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами», в котором знаменитый сценограф, соавтор Георгия Товстоногова и многие годы главный художник БДТ откровенно рассказывает о своем непростом детстве и долгом пути домой из Сибири в Петербург.

Актер и режиссер Константин Телегин выпустит в 104 сезоне выездной спектакль по прозаическим произведениям Антона Чехова. Это будет мобильная постановка, ориентированная на школьную аудиторию, и увидеть ее смогут учащиеся новосибирских школ, в театральных залах которых она будет играться.

Кроме того, в конце нынешнего сезона артисты театра «Красный факел» приступят к репетициям спектакля, которым в сентябре откроют юбилейный 105-й сезон. Держим интригу.

Открытие 104 сезона

Для Малой сцены «Красного факела» сезон начнется в августе. Именно в камерный зал переезжают лучшие спектакли третьей сцены. В профессиональном пространстве у полюбившихся зрителям постановок появятся новые декорации, костюмы, световая и звуковая партитура. В августе на Малую сцену впервые выйдет моноспектакль Андрея Яковлева «Сказ про Федота-стрельца» и приключенческая комедия «Трое в лодке, не считая собаки» (режиссер Денис Казанцев).

Большая сцена по традиции откроется самой яркой премьерой прошлого сезона, спектаклем «Мещане» в постановке петербургского режиссера Семена Серзина.

«В нашем спектакле есть удивительная человеческая атмосфера, есть понятная жизненная история, есть проблемы взаимоотношений одного поколения с другим. При этом мы пытались говорить про сегодняшних людей, про человеческие отношения, которые преобразуются из века в век», ‒ подчеркивает Семен Серзин.

Гастроли и фестивали

15 августа последняя премьера прошлого сезона ‒ спектакль «Мещане» в постановке Семена Серзина ‒ отправится в Москву. Новосибирская версия дебютной пьесы Максима Горького примет участие в Фестивале искусств «Горький в парке Горького», программа которого посвящена двум юбилейным датам: 155-летию писателя и 95-летию парка, носящего его имя. Всего в программе запланировано более 150 мероприятий ‒ театрализованные шоу, концерты, премьеры спектаклей, кинопоказы и научные диспуты. В прошлом году Фестиваль искусств собрал более 20 тысяч зрителей, в этом году «Горький в парке Горького» рассчитывает приумножить свою аудиторию. Московская премьера новосибирского спектакля «Мещане» пройдет на главной сцене фестиваля. Зрителей ждет единственный показ под открытым небом.

События

В новом театральном сезоне команда «Красного факела» продолжит генерировать события, направленные на погружение зрителя в широкий культурный, литературный и театральный контекст. Внерепертуарная жизнь театра обещает быть разнообразной и насыщенной. Зрителей ждут выставки и инсталляции в фойе театра, творческие встречи, культурные акции, дискуссионный клуб «Диалоги», в задачи которого входит обсуждение и анализ знаковых для новых спектаклей репертуара тем, а также образовательный проект «По классике» ‒ лекции и беседы литературоведов, театральных критиков, ученых, бизнесменов, юристов и специалистов из разных сфер, посвященные премьерным названиям. Дополнят пул проверенных и полюбившихся зрителям форматов новые проекты, которые уже разработаны и могут получить грантовую поддержку со стороны регионального и федерального министерства культуры.

Новые лица

Новосибирский «Красный факел» всегда славился мощной разновозрастной труппой. В этом сезоне художественное руководство театра приняло решение о пополнении актерского состава молодыми кадрами. В июне был проведен трехдневный кастинг. Счастливый билет достался пяти новобранцам. Это выпускники Новосибирского государственного театрального института Никита Воробьев, Карина Овечкина, Александр Жуликов и Артем Малиновский, а также представительница петербургской театральной школы (РГИСИ) Татьяна Лукасевич. Еще один, дополнительный, кастинг в труппу пройдет 19 августа.

«Мы поздравляем ребят с обретением новой театральной семьи и нового дома, — подчеркивает директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева. — У них впереди много работы. У Никиты большой опыт сотрудничества с Новосибирским музыкальным театром. Карина, Александр и Артем пришли к нам из “Первого театра”. Татьяна только начинает свой творческий путь. Мы верим, что наш дружный коллектив окажет поддержку молодым артистам, а новичкам хочется пожелать не забывать о том, что они пришли в театр с вековой историей и традициями, которые для всех нас очень важны».

В июле в Новосибирском государственном театральном институте завершился набор студентов на специальность «Актерское искусство». Желающие обучаться по специализации «Артист драматического театра и кино», смогли стать учащимися мастерской, ориентированной на театр «Красный факел». Общее художественное руководство курсом осуществит режиссер Андрей Прикотенко, а в качестве мастеров выступит блистательная краснофакельская команда ‒ Константин Телегин, Наталья Резник и Денис Казанцев.

«Мы с нетерпением ждали приемной кампании и вступительных экзаменов. По-моему, на наш курс поступили замечательные, талантливые и интересные ребята. И с ними будет работать не менее замечательная команда педагогов. Конечно, ребятам еще предстоит заслужить право работать в этом театре, но мы будем внимательно следить за их успехами», — рассказывает главный режиссер театра «Красный факел» Андрей Прикотенко.

Капитальный ремонт

Заявленные в июне планы по ремонту здания поступательно реализуются. Первоочередной задачей был признан частичный ремонт кровли ‒ устранение мест протечек, гидроизоляция и утепление. Работы уже ведутся и завершатся к октябрю. В ближайшее время также будет осуществлен капитальный ремонт северного и восточного фасадов. Строительной организации предстоит выполнить ремонт трещин в наружных кирпичных стенах с последующим восстановлением штукатурного и окрасочного слоя. Все ремонтные работы производятся с соблюдением требований, предписанных государственной историко-культурной экспертизой, поскольку здание театра является памятником архитектуры. Также за летний период в театре будет произведён частичный ремонт внутренних помещений. Реставрация гримерных комнат, кабинетов и других служебных помещений завершится к началу сезона.