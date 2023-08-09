Оперативники ФСБ вычислили в соцсетях сибирячку, которая распространяла фейки об армии

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Новосибирской области совместно с томскими коллегами вычислили в социальных сетях 43-летнюю местную жительницу, которая активно постила в соцсетях информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ.

Сибирячка, как выяснилось, уже давно была знакома правоохранителям. Она принимала участие в несанкционированных митингах на Новособорной площади в Томске в марте 2022 года. Женщина выходила с плакатом и выкрикивала лозунги против проведения СВО. Тогда суд выписал томичке штраф в сумме 45 тысяч рублей. Но это не стало для нее надлежащим уроком. Всю свою агрессию и ненависть она направила в социальные сети.

— На своих страницах Вконтакте обвиняемая несколько раз размещала посты дискредитирующие Российскую армию, призывала воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

В итоге второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области возбудил в отношении мятежницы уголовное дело по статье ст. 280.3 УК РФ ч.1 — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

Страницы томички в социальных сетях были заблокированы по решению Генпрокуратуры.

На днях Томский суд приговорил фигурантку к штрафу в размере 100 тысяч рублей и запретил ей в течение двух лет размещать публикации в Интернете.