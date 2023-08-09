В Новосибирской области будут созданы два производственно-образовательных кластера

Министерство просвещения РФ поддержало две заявки Новосибирской области по созданию производственно-образовательных кластеров. Об этом «ЧС» рассказал генеральный директор Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Юрий Бернадский. Он уточнил, что в 2023 году от Новосибирской области было отправлено 11 заявок, но лишь две получили поддержку. (В 2022 году Минпросвещения не поддержало ни одной заявки от региона).

Промышленно-технологический кластер в сфере машиностроения и металлургии будет создан на базе «Новосибирского колледжа промышленных технологий». Второй образовательно- производственный центр связан с формированием элементной базы и будет реализован в Колледже информатики и вычислительной техники.

В 2024 году из федерального бюджета будут выделены средства на обновление материальной базы, производственной инфраструктуры и лаборатории этих консорциумов.

— То, что нам удалось сформировать круг индустриальных партнеров для этих кластеров, — это очень хороший шаг к целевой подготовке специалистов по заявкам предприятий реального сектора. И это существенно сокращает время подготовки специалистов: как минимум половина образовательного процесса будет перенесена непосредственно на рабочие места. Учитывая сложности стоящих перед экономикой вызовов, подготовка кадров под реализацию конкретных производственных задач и предпринимательских проектов развития — это важнейший процесс. Получается, что студенты практически сразу будут вовлечены в реальную работу, ведь они будут учиться прямо «у станка», параллельно участвуя в решении производственных задач, — отметил Юрий Бернадский.

Кроме органов госвласти, в состав образовательно-производственных центров также вошли представители организаций реального сектора экономики.

По данным регионального правительства, по результатам создания и функционирования промышленно-технологического кластера в сфере машиностроения и металлургии за период с 2024 по 2026 годы за счёт организации целевой подготовки запланирован ежегодный рост обучающихся по вышеуказанным дефицитным специальностям и профессиям, в том числе с применением автоматизированных методов конструирования образовательных программ: в 2024 году — 1450 человек, в 2025 году — 2025 человек, в 2026 году – 2475 . Образовательно-производственный центр для отрасли информационных технологий к 2027 году подготовит 1300 высококвалифицированных специалистов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирском колледже запускают лифт-тренажер для подготовки редчайших специалистов.