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Театр «Красный факел» наберет актерский курс в Новосибирском театральном институте

  • 22/03/2023, 17:20
театральное образование
Приемная кампания ‒ 2023 станет знаковой для театральной культуры Новосибирска.

Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» и Новосибирский государственный театральный институт ждет новый этап развития отношений. Летом 2023 года самый творческий вуз Сибири проведет набор студентов на специальность «Актерское искусство». Желающие обучаться по специализации «Артист драматического театра и кино» смогут стать учащимися мастерской, ориентированной на театр «Красный факел». Общее художественное руководство курсом осуществит режиссер Андрей Прикотенко, а мастерами станут актеры Константин Телегин и Денис Ганин.

«Набирая курс, мы думаем о будущем нашего театра, — подчеркивает главный режиссер театра «Красный факел» Андрей ПрикотенкоЧетыре года пройдут достаточно быстро, и мы получим молодых артистов, которые, очень надеемся, будут иметь отношение к дальнейшей творческой жизни “Красного факела”. Это основная наша логика – получить в скором будущем хороших сильных молодых специалистов».

Приемная кампания ‒ 2023 станет знаковой для театральной культуры Новосибирска. Предыдущий курс, руководителем которого был режиссер Александр Зыков, завершил обучение в 2007 году, и часть выпускников была принята в труппу академического драматического театра. Однако история взаимодействия новосибирской театральной школы с крупнейшим театром региона уходит корнями в первую половину XX века: уже в 1936 году, воспринимая перспективы театрального образования в контексте актуальных задач, выдвигаемых сценической практикой, главный режиссер театра «Красный факел», ученица К. С. Станиславского Вера Редлих занялась педагогической деятельностью ‒ стояла у истоков профессионального актерского образования в Новосибирске и организовала студию при театре «Красный факел». Буквально с первых дней работы Новосибирского театрального училища актеры, режиссеры и художественные лидеры «Красного факела» стали бесценными педагогическими кадрами образовательного учреждения, и эта традиция справедливо была продолжена Новосибирским государственным театральным институтом.

«Набор актерского курса, ориентированного на “Красный факел”, это не только кадровая необходимость, но и своего рода дань исторической справедливости, — рассказывает мастер будущего курса актер и режиссер Константин Телегин. — Я сам когда-то впервые узнал о “Красном факеле” от артиста, который учился азам актерской профессии в 1937-1938 годах в студии на базе театра “Красный факел”. И я с удовольствием продолжу эту традицию и внесу свой вклад в развитие театра. Я уже имею педагогический опыт ‒ веду заочный курс в НГТИ и много работал с молодежью Красного факела. Думаю, получу удовольствие и от работы со студентами нового курса».

Подробности приемной кампании можно узнать на официальном сайте НГТИ. Сроки подачи документов — с 20 июня 2023 года по 10 июля 2023 года. Затем абитуриентов ждут серьезные вступительные испытания. Критериев отбора много. Это и талант, и кругозор, и образованность, и человеческие качества, однако последнее слово всегда остается за мастерами.

«Студент нашего курса должен быть молод, а молодость, как известно, ‒ это состояние души. Он должен быть увлечен театром, должен быть внутренне подвижен, эмоционален, отзывчив. Это ‒ самое главное. Все остальное – техника, которой мы и займемся во время обучения», — резюмирует актер и режиссер Константин Телегин.

Фото предоставлено пресс-службой театра «Красный факел»

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Рубрики : Образование Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : театральное образование Театр «Красный факел» Новосибирский театральный институт актерское искусство


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