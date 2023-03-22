Аукцион на создание цифрового архива объявлен в Новосибирске

В Новосибирске объявлен аукцион на проектирование и разработку программного обеспечения государственной информационной системы Новосибирской области «Цифровая архивная платформа». Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает министерство цифрового развития и связи Новосибирской области.

Согласно документации, исполнитель должен будет обследовать имеющиеся информационные системы и ресурсы, установить новое программное обеспечение, настроить его, обучить сотрудников каждого отдела архивной службы администраций районов и городских округов, ГКУ НСО ГАНО, НГА, ОИОГВ, представителей заказчика, перенести все данные на сервер и др.

Отмечается. что в настоящее время во всех архивных органах и учреждениях Новосибирской области используется ГИС «ЭА НСО», запущенная в эксплуатацию в 2011 году. ГИС «ЭА НСО» состоит из отдельных модулей, несущих каждый свою функциональную нагрузку, объединенных единым интерфейсом. Все архивы области работают с единым каталогом фондов и классификаторами. К системе подключено около 300 пользователей.

Начальная цена контракта — 20 млн рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области». Работы должны быть выполнены в течение 214 календарных дней с даты заключения контракта. Гарантийный срок — один год.

Напомним, в начале марта начальник управления архивной службы Новосибирской области Константин Захаров говорил о приоритете перевода информационной системы «Электронный архив Новосибирской области» на отечественное программное обеспечение — «Цифровая архивная платформа». По его словам, новый продукт позволит значительно расширить функционал информационной системы.

— Платформа позволит организовать взаимодействие по защищенным каналам связи между любыми подразделениями Социального фонда и архивами всей страны в рамках исполнения социально-правовых запросов, что позволит в будущем уменьшить срок предоставления запрашиваемых сведений, предусматривающих пенсионное обеспечение граждан, — говорил тогда Константин Захаров.

На новую платформу будет перенесено более 40 млн скан-образцов документов.

Ранее редакция сообщала о том, что цифровой двойник города планируют распространить на все районы Новосибирска.